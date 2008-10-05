Kriz 'kralları' da vurur

İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın global krizden etkilendiği ve borsadaki yatırımlarından dolayı bir ay içinde 10 milyon İsveç kronu (1 milyon 35 bin euro) kaybettiği bildirildi.



İsveç Haber Ajansı TT'nin, akşam gazetesi Aftonblandet'ten alıntı yaparak bugün geçtiği habere göre, İsveç ve dünya borsalarında bir aydan beri görülen düşüş, İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın kişisel yatırımlarının da zarar görmesine neden oldu. İsveçli yatırımcıların borsadaki bir aylık kayıplarının 100 milyar İsveç kronu (10 milyar 300 milyon Euro) olduğu kaydedildi.



İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın mali danışmanlarından Bengt Telland yaptığı açıklamada, Kralın İsveç ve yurt dışındaki borsalarda uzun vadeli yatırımlarının bulunduğunu açıklayarak, "kral bu bir aylık kayıptan dolayı umutsuzluğa kapılmış değil" dedi.



Bu arada İsveç Kralı ile birlikte İsveç hükümetindeki bakanların da borsadaki düşüşten paylarını aldıkları kaydedildi. İsveç borsasında bir ay içinde yaşanan yüzde 12'lik düşüşten İsveç Başbakanı Fredrik Reinfedlt, Araştırma Bakanı Lars Leijonborg ile Tarım Bakanı Eskil Erlandsson da borsada yaptıkları yaptırımlarında, ekonomik krizden çeşitli oranlarda etkilendiler.

