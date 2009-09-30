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Dünya

Kriz, kralın maaşını dondurdu!

İspanya’da Zapatero hükümetinin, ekonomik krize karşı aldığı önlemler kapsamında Kral Carlos’un maaşı da donduruldu.

30 Eylül 2009 03:00

İspanya’da Zapatero hükümetinin, ekonomik krize karşı aldığı önlemler kapsamında Kral Juan Carlos’un maaşı da donduruldu. Bu durum ülke tarihinde bir ilk olurken, Kraliyet Ailesi’nin yanı sıra Başbakan Zapatero, bakanlar ve  üst düzey yargı organları için de aynı uygulama yapıldı.

8.9 milyon Euro’luk bütçe

Hükümetin meclise sunduğu 2010 yılının genel bütçesine göre, parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya’da ilk kez Kraliyet Ailesi’nin yıllık bütçesinin  dondurulması dikkati çekti. Hürriyet gazetesinin haberine göre, 2008’de yüzde 4.5, 2009’da yüzde 2.7 oranında artış  alan Kraliyet Ailesi, 2010 yılında 2009’da olduğu gibi yıllık 8.9 milyon Euro’luk bütçeye sahip olacak. Bu arada, 2010 bütçesinde Başbakan Zapatero ve bakanların maaşlarının  üçüncü kez dondurulduğu görüldü. 2008 yılından bu yana aylık 7 bin 665 bin Euro  olmak üzere yıllık 91 bin 982 Euro maaş alan Zapatero’nun 2010 yılında da aynı  maaşı alması öngörülüyor. Hükümet ayrıca, meclis ve senatonun  harcamalarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 oranında kısıtlama yaptı.

İspanya’da eski başbakanlara bağlanan yıllık 90 bin Euro yıllık maaş  uygulamasına devam edilirken, Leopoldo Calvo Sotelo’nun yaşamını yitirmesinden  ötürü bu maaşın sadece Adolfo Suarez, Felipe Gonzalez ve Jose Maria Aznar’a  verilmeye devam edileceği bildirildi.

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