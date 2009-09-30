Kriz, kralın maaşını dondurdu!

İspanya’da Zapatero hükümetinin, ekonomik krize karşı aldığı önlemler kapsamında Kral Juan Carlos’un maaşı da donduruldu. Bu durum ülke tarihinde bir ilk olurken, Kraliyet Ailesi’nin yanı sıra Başbakan Zapatero, bakanlar ve üst düzey yargı organları için de aynı uygulama yapıldı.



8.9 milyon Euro’luk bütçe



Hükümetin meclise sunduğu 2010 yılının genel bütçesine göre, parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya’da ilk kez Kraliyet Ailesi’nin yıllık bütçesinin dondurulması dikkati çekti. Hürriyet gazetesinin haberine göre, 2008’de yüzde 4.5, 2009’da yüzde 2.7 oranında artış alan Kraliyet Ailesi, 2010 yılında 2009’da olduğu gibi yıllık 8.9 milyon Euro’luk bütçeye sahip olacak. Bu arada, 2010 bütçesinde Başbakan Zapatero ve bakanların maaşlarının üçüncü kez dondurulduğu görüldü. 2008 yılından bu yana aylık 7 bin 665 bin Euro olmak üzere yıllık 91 bin 982 Euro maaş alan Zapatero’nun 2010 yılında da aynı maaşı alması öngörülüyor. Hükümet ayrıca, meclis ve senatonun harcamalarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 oranında kısıtlama yaptı.



İspanya’da eski başbakanlara bağlanan yıllık 90 bin Euro yıllık maaş uygulamasına devam edilirken, Leopoldo Calvo Sotelo’nun yaşamını yitirmesinden ötürü bu maaşın sadece Adolfo Suarez, Felipe Gonzalez ve Jose Maria Aznar’a verilmeye devam edileceği bildirildi.

