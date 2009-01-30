Kriz, koruculuğa rağbeti artırdı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi'nde 600 kişi İl Jandarma Komutanlığı'na geçici köy kurucusu olmak için başvurdu.



Beytüşşebap ilçesi ve köylerinden 600 vatandaş, geçici köy korucusu olmak için İlçe jandarma Komutanlığına dilekçe ile başvuruda bulundu. Korucu adaylarından bazıları, son zamanlarda artan ekonomik kriz nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ve bu nedenle korucu olmak istediklerini söyledi. Jandarma Komutanlığı yetkilileri, 600 kişinin başvuru dilekçesinin kabul edildiğini, yapılacak araştırmalar sonucunda, uygun olacakların korucu kadrosuna alınacağını belirtti.

