Kriz kimisini gerçekten teğet geçti

Kimilerinin rüyalarını süsleyen, kimileri için hayal etmesi bile zor olan süper lüks arabalardan ''Maserati''yi almak için bir asgari ücretlinin yemeden içmeden 89 yıl çalışması gerekiyor.

Ferrari ve Maserati'nin Türkiye Distribütörlüğünü yapan Fer Mas Oto Genel Müdürü Orhan Ülgür, yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de 17'si Ferrari, 17'si de Maserati olmak üzere 34 süper lüks araç sattıklarını bildirdi.

Bu yıl krize rağmen daha Ekim ayında bu rakama ulaştıklarını kaydeden Ülgür, ''Küresel kriz, bütün sektörleri etkiledi. Ancak biz, krizin bitmesini beklemek ve kabuğumuza çekilmek yerine hızlı bir şekilde hareket ederek stokları erittik'' dedi.

2009'da, bir önceki yılın satış rakamını aşmayı beklediklerini belirten Ülgür, 2010 yılından ise oldukça ümitli olduklarını söyledi.





Müşteriyi beklemek yerine, müşterinin ayağına gitme yolunu seçtiklerini ifade eden Ülgür, bu kapsamda, çeşitli illere giderek tanıtım faaliyetleri düzenlediklerini, test sürüşlerinde müşteriler ve araçları bir araya getirdiklerini kaydederek şöyle devam etti:

''Lüks spor otomobil pazarı İstanbul'dadır diye beklemedik. Rotamızı değiştirdik. Bu kapsamda, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep gibi şehirlerde organizasyonlar düzenleyerek, araçlarımızı tanıttık. Potansiyel olduğuna inandığımız şehirlerde aktiviteler yapıyoruz. Sonuçta durup dururken bu şehirlerde kimsenin aklına bir Maserati almak gelmez. Ancak bu markaları potansiyel müşterilerin ayağına götüreceksiniz ki onlarda baksın, araçlarımızı sürsün ve beğensin.''





Tam anlamıyla zengin kesime hitap eden ve düşük ücretliler ile orta gelirliler için hayal olan bir Maserati'nin fiyatı 220 bin avrodan başlıyor ve 280 bin avroya kadar çıkıyor.

Tamamen el işçiliğiyle yapılan ve kişiye özgü özellikleri olan ve ortalama satış fiyatı 240 bin avro, yani 528 bin lira düzeyinde bulunan bu arabayı almak için bir asgari ücretlinin yemeden içmeden, başka da hiç bir harcama yapmadan 89 yıl çalışması gerekiyor.

Bin lira ortalama maaş alan bir ücretlinin bu tür bir arabaya sahip olabilmek için 44 yıl, 1.683 lira aylık geliri olan 25 yıllık bir öğretmenin 26 yıl, 1.932 liralık aylık geliri olan bir polis memurunun da 23 yıl hiç bir harcama yapmadan, sadece para biriktirmesi gerekiyor.

4.153 lira maaşlı bir genel müdür ise böyle bir arabayı yine başka yere tek bir kuruş harcamamak kaydıyla ancak 11 yıllık maaşı ile alabiliyor.