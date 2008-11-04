Kriz kapıyı çalınca

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkileyen mali kriz nedeniyle birçok kişi şimdiden korku dolu günler yaşamaya başladı. Uzmanlar, kriz döneminde gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunurken, gereksiz para harcamalarının da kısılmasının, yani kemerleri sıkmanın yine vakti geldi



İşte krize karşı bizim bulduğumuz önlemler



■ Miktarı ne kadar olursa olsun, bankadaki nakit paranızı likit fon ya da kısa vadeli mevduatta değerlendirin.

■ Kredi kartıyla zorunlu kalmadıkça alışveriş yapmayın. Özellikle de uzun vadeli taksitli kampanyalara katılmak için acele etmeyin.

■ İnternet, telefon gibi sabit giderlerinizi minimuma indirecek çözümler üretin. Yakında abone kapma yarışına girecek telefon şirketlerinin kampanyalarını yakından takip edin.

■ Evinizle ilgili tadilat yapmayın

■ Kredi kartınızın asgari miktarını bile ödeyemiyorsanız, hemen bir bankaya gidip bireysel kredi alarak borcunuzu kapatın ve borcunuz bitene kadar kartınızı kullanmayın.

■ Bankadan kredi alarak araba ya da ev almayın, bu ihtiyaçları piyasalardaki dalga bitene kadar erteleyin.

■ Kış öncesi evinizin cam ve kapılarının izolasyonunu yaptırın.

■ Sıradan bir televizyon çalışırken ortalama 100 watt elektrik tüketir. Televizyonu kapatıp da prizden çekmezseniz, tüketim 2 watt düşer.

■ Çamaşır makinelerini tam doluyken çalıştırın. Çamaşırları yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanarak çamaşırlarınızı daha düşük ısıda yıkayın.

■ Küçük alışverişler için büyük marketlere gitmeyin.

■ Eğer varsa tasarruflarınızı yönlendirdiğiniz yatırım araçlarını yeniden gözden geçirin. Banka ya da aracı kurumlardan bu konuda uzman portföy yöneticilerinden destek alın.

■ Kullanmadığınız kredi kartları varsa hemen iptal edin. Kredi kartı sayınızı minimuma indirin.

■ Bankacılık işlemlerinde internet ve ATM’leri kullanın. Bu sayede havale ve EFT gibi işlemlerde önemli miktarlarda tasarruf sağlamış olursunuz.

■ Alışverişe çıktığınızda sadece ihtiyacınız olanları alın. Özellikle de evde bir liste yaparak markete gidin. Raflarda her gördüğünüzü sepete atmayın.

■ Marketlerde alışveriş yaparken kredi kartınızı kullanmayın, çünkü cebinizden anında nakit çıkmadığı için gereksiz birçok ürün alabilirsiniz. Markette nakit parayla yapacağınız alışveriş masraflarınızın azalmasında etkili olacaktır.

■ Mağazalardaki yeni sezon ürünlerini almak yerine, birkaç ay sonra başlayacak indirimli kampanyaları bekleyin.

■ Bu dönemde sadece zorunlu ihtiyaçlarınız için alışveriş yapın.

■ Çok zorunlu olmadıkça dışarıda yemek yemeyin.

■ Sebze ve meyveleri musluktan akan suda değil, bir kabın içerisinde yıkayın.

■ Varsa sigara kullanımını azaltın.





AÇLIK SINIRI



Türk-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir önceki ay 726 YTL 47 YKr olan 4 kiflilik ailenin açlık sınırı, Ekimde 741 YTL 91 YKr olarak hesaplandı. Ankara’da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2.13 arttı. Ailenin zorunlu ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanabilmesi için yapılması gereken toplam harcama tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 366 YTL 34 YKr’den, 2 bin 416 YTL 66 YKr’ye yükseldi.

