Kriz kâhininden son uyarılar

ABD'de başlayan krizi bir çok ekonomistten önce öngördüğü için 'kahin ekonomist' lakabı takılan Nouriel Roubini, Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin bu yılın ortasına kadar yüzde 20 değer kaybedeceğini iddia etti.



ABD'de başlayan krizi bir çok ekonomistten önce öngördüğü için 'kahin ekonomist' lakabı takılan Nouriel Roubini, dünya piyasaları için gösterge olarak kabul edilen Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin bu yılın ortasına kadar yüzde 20 değer kaybedeceğini iddia etti.



Referans Gazetesi'nin haberine göre yaşanan krizin son 50-60 yılın en derin krizi olduğunun altını çizen Nouriel Roubini, ülkelerde krize verilen politik tepkilerin gördüğü tek olumlu şey olduğunu ancak bunların etkilerinin de ancak 2010'da görülebileceğini belirtti.



Roubini'ye göre birbiri ardına açıklanacak zararların ardından yıl ortasına kadar Dow Jones ve S&P endeksleri en az yüzde 20 gerileyecek. İşini kaybedenlerin sayısı ise en az 2.5 milyon olacak.



"Büyük teşvik paketlerini finanse etmek için devasa tahvil ihracına gidilirse bu faiz oranlarının artmasına neden olacak, para basımına gidilerse bunun enflasyonist etkileri olacak ve ekonomiye daha fazla zarar verecek" diyen Roubini, sene ortasına kadar en güvenli yatırım araçlarının devlet tahvilleri olacağını ve olabildiği kadar nakitte kalınması gerektiğini vurguladı.



Krizden çıkacak en olumlu sonucun ABD'lilerin kemer sıkmmayı öğrenmesi olacağını söyleyen Roubini, "ABD uzun yıllar boyunca gelirinden fazla harcadı ve hep devasa cari açıklar verdi. Şimdi kemerlerimizi sıkmak ve daha fazla tasarruf yapmak zorundayız" dedi. Roubini buna karşılık yüksek tasarruf eğiliminin orta vadede olumlu olmasına rağmen kısa vadede ekonominin daha da yavaşlamasına yol açtığına da dikkat çekti.