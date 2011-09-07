Kriz kahininden 'kriz geliyor' uyarısı

T24 - Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, küresel yavaşlamanın yeni bir krizi beraberinde getireceğini öngördü.



Kriz kahini olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, kehanetlerine devam ediyor.



Roubini, küresel ekonomik yavaşlamanın yeni bir finans krizini beraberinde getireceğini söyledi.



Birkaç ay öncesine kadar kusursuz fırtınanın 2013’te olacağını düşünen Roubini, şimdiyse ikinci dibin daha erken geleceğini ve kusursuz fırtının daha yakın olabileceğini kaydetti.



Çoğu gelişmiş ülkenin durgunluğa girme ihtimalinin yüzde 60 olduğunu belirten Roubini,, şimdi büyümenin şart olduğunun altını çizdi.



Roubini, kısa vadede muazzam teşvikler gerektiğini, aksi halde başka bir Büyük Buhran'ın daha yaşanacağını dile getirdi.





