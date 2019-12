'Kriz kahini'nden kabus senaryosu

T24 - Krizi bilmesi nedeniyle 'kriz kahini' olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini yeni öngörülerde bulundu.





Krizi önceden gören New York Üniversitesi Profesörü Nouriel Roubini, Çin'in krizle mücadele tedbirlerini geri çekmek konusunda hızlı davranmamasının, yılın ikinci yarısında durgunlukta ikinci bir dibe yol açabileceğini söyledi.



CNBC'nin stüdyo konuğu olan Roubini, ABD ekonomisinde ise büyümenin nereden geleceğini bilemediğini kaydetti.



Roubini şunları söyledi: "Çin'in yeterince hızlı ve agresif davranmıyor olması beni endişelendiriyor. Çünkü, böyle giderse Çin krizle mücadele tedbirlerinin büyük kısmını yılın 2. yarısında geri çekebilecek. 2010'un 2. yarısı ABD, Avrupa ve Japonya'da geçici faktörlerin son bulduğu ve ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönem olacak. Dolayısıyla, Çin'in para politikasını sıkılaştırması bu yavaşlamayla aynı zamana denk gelirse, küresel ekonomi için durgunlukta ikinci dip riski doğar. ABD'ye baktığımda ise, büyüme nereden gelecek bilemiyorum. Kapasite kullanımı yüzde 70, harcama gelir seviyesinin altında kalacak, çünkü tasarrufun artması lazım."





ABD'yi tren kazası mı bekliyor?



Roubini, ABD ekonomisinin mali bir tren kazası geçirme riski taşıdığı ve Yunanistan'a dönüşebileceği uyarısında bulundu.



Roubini, "ABD sonsuza kadar bu borçlanma politikasında ısrar edemez. Halen, doların rezerv para olması ABD için bir koruma, bir destek. ancak krizle mücadele tedbirlerinin abartılması, bütçe açıklarını şişirir ve enflasyonu kontrol dışına iter. ABD, o zaman Yunanistan'a benzeme olasılığıyla karşı karşıya kalır. Ama henüz bu noktada değiliz."





Endişeliyim, yeni balon oluşuyor



Roubini, yeni bir varlık balonunun oluşmasından endişe ettiğini, bu nedenle de finansal düzenleme reformunun yapılması gerektiğini belirtti.



Ünlü ekonomist "Bankaları vergilendirmemiz gerekecek. Finansal düzenleme reformunu yapmamız gerekecek. Bunları bir an önce yapmalıyız. Çünkü ben yeni bir varlık balonunun oluşmaya başladığından endişe ediyorum. Yatırım bankaları şu an kendi paralarıyla piyasalarda pozisyon alarak para kazanıyor. Bu tehlikeli bir hale geliyor. Bu durumla ilgili sıkı önlem almak gerekiyor."