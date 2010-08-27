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Ekonomi

Kriz Kahini Türkiye'yi uyardı

Küresel mali krize yönelik tahminleriyle tanınan ünlü ekonomist Roubini, Türkiye’yi cari açık konusunda uyardı: Acil önlem alın

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Küresel mali kriz dönemlerinde yaptığı tahminlerle uluslararası alanda unvanı “Kriz Kâhini”ne çıkan ekonomist Nouriel Roubini, bu sefer eleştiri okları ile ekonomiye yönelik uyarılarını Türkiye’ye yönlendirdi. Roubini, “Türkiye’nin cari açık sorunu ciddi görünüyor. Çünkü yeterince finanse edilmiyor” uyarısında bulundu. Roubini, Türkiye’nin cari açık sorununun, enerjiye bağımlı ithalatından kaynaklandığını, yani yapısal olduğunu belirtti.

Nouriel Roubini, kendi internet sitesinde, Türkiye’nin cari açığı konusunda yaptığı yorumda, Türkiye’nin dış ticaret kompozisyonu gereği ihracatının ithalatına bağlı olduğunu, ancak gerek ithalat, gerekse ihracatta küresel daralmaya bağlı düşüş nedeniyle cari dengenin açık verdiğini kaydetti. Cari açığın yeni gibi görünmesine rağmen, aslında resesyon sonrası meydana gelen ve alışılmış bir durum olduğunu belirten Roubini, Türkiye’nin imalat sektörünün enerji ve dolayısıyla da petrol fiyatlarındaki yükselişten olumsuz etkilendiğini vurguladı.

 
Küresel ekonomik durum da etkiledi


Küresel dış ticaret talebinin yüzde 30 daraldığını belirten Roubini, bunun ihracatı azalttığını kaydetti. Roubini, Türkiye’nin cari açığının bugüne kadar istikrarlı bir şekilde finanse edilmediğini söyledi. Diğer yandan Türkiye’nin cari açığı geçtiğimiz sekiz ayda büyürken, Kriz Kâhini, bunun engellenmesi gerektiğini belirtti.

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