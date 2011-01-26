'Kriz kahini' Türkiye ekonomisini övdü

T24 - ABD'li ekonomist Nouriel Roubini, Türk ekonomisi için sadece kısa vedede değil uzun vadede de son derece umutlu olduğunu belirterek, "Merkez Bankası'nın faiz indirimi ekonomik büyüme açısından olumlu" dedi.



Krizi önceden görmesi nedeniyle 'kriz kahini' olarak adlandırılan New York Üniversitesi Profesörü Nouriel Roubini, Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleştirildiği Davos'ta CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.

Roubini şunları söyledi: "Küresel ekonomide geçen yıla göre daha azalmış bir risk söz konusu. Gelişmekte olan ülkeler çok iyi gidiyor. Negatif bazı durumlar da var. Euro Bölgesi'nde sorunlar devam ediyor. Enerji ve gıda fiyatları artıyor, bunun da enflasyon, büyüme üzerinde olumsuz etkileri var. Çok yüksek işsizlik oranları, bütçe açıkları söz konusu.

Bizi aşağı doğru çeken riskleri dikkate almamız gerekiyor. İkinci dip söz konusu olabilir. Yunanistan, İspanya, İrlanda, İtalya ve Portekiz'deki durumları dikkate almamız gerekiyor.

İngiltere'de ve Euro Bölgesi'nde ekonomik daralma söz konusu. Japonya'da hala riskler söz konusu. ABD'de ise çifte dip olmamakla birlikte konut piyasası ve bütçe açıkları konusunda ciddi sorunlar olabilir.

Türk ekonomisi için sadece kısa vedede değil uzun vadede de son derece umutluyum. Doğu ve batı arasında bir bağlantı noktası olabilir. Çok iyi bir büyüme söz konusu. Tabii ki zorluklar da söz konusu. Para birimi güçleniyor ama Merkez Bankası'nın faiz indirimi ekonomik büyüme açısından olumlu. Piyasalar açısından en doğru karar mı değil mi tartışılıyor ama Türkiye için pozitif bir bakışım var.

Ekonomik kriz konusundaki öngörülerimi çok erken bir şekilde söyledim. Bu benim açımdan olumluydu. Son yıl içerisinde likiditenin büyümesini tahmin edememiştim."



