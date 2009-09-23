'Kriz kahini' Türk yatırımcılarla buluşuyor

Küresel krize ilişkin öngörüleri nedeniyle 'kriz kahini' olarak adlandırılan Prof. Nouriel Roubini, IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde Türk iş dünyası, medya temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek.



İş Yatırım tarafından 2 Ekim 2009 Cuma akşamı düzenlenen etkinliğe katılacak olan uluslararası makroekonomi alanında uzman, ekonomist Prof. Roubini, 'Küresel krizin neresindeyiz?' konulu bir konferans verecek.



İş Yatırım'dan yapılan açıklamada, Prof. Roubini'nin Türkiye'ye ilk kez yine İş Yatırım tarafından davet edildiği, İş Yatırım'ın 2003 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği 'Geniş Açı' toplantılarının beşincisinde, Mart 2008'de düzenlediği konferansta, Prof. Nouriel Roubini'yi ilk kez Türk yatırımcılarla buluşturduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, söz konusu konferansta, 'ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin global piyasalar ve Türkiye'ye yansımaları' konulu bir konuşma yapan Roubini'nin, küresel krizin yaşanmaya başlanmasından altı ay önce yaptığı bu konuşmada, yaklaşan küresel krize ve krizin boyutuna dikkati çektiği ve yatırımcıları uyardığı anımsatıldı.

