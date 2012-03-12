'Kriz kahini' Roubini'den Yunanistan ve Portekiz'e Euro uyarısı

T24 - 'Kriz kahini' Nouriel Roubini, Yunanistan'ın gelecek yılın sonunda Euro Bölgesi'nden çıkacağını öngördü. Roubini'ye göre daha sonra sıra Portekiz'e gelecek.



CNBC'ye özel röportaj veren Roubini'ye göre, Yunanistan'dan sonra sıra Portekiz'e gelecek.

Roubini şunları söyledi: "Atina sokaklarında 20 bin evsiz var, işsizlik yüzde 22, genç nüfusta yüzde 50. Tahvil takası olsa da, Yunanistan borcunu çeviremez durumda. 10 yılda yüzde 120'ye ineceği umulan borç/milli gelir oranı için kötü senaryo yüzde 160. Bu da yeniden borç yapılandırması olası demek. Yunanistan 2013 sonunda Euro Bölgesi'nden ayrılan ilk ülke olacak. Sonra sıra Portekiz'e gelecek."

Roubini, küresel ekonomide beklediği zayıf toparlanma nedeniyle portföyde hisse ağırlığı tavsiyesini nötre indirdiğini açıkladı.

Roubini "ABD'de istihdam toparlanırken, tüketim artmıyor. Sermaye harcamaları vergi avantajı bitince düşüşe geçti. Konut fiyatları, inşaat, ticaret verileri zayıf. Toparlanma cansız olacak. Avrupa'da bazı ülkeler hala durgunlukta. Yunanistan ve Fransa'daki seçimlerin yanı sıra İrlanda'daki referandumla siyasi şoklar gelebilir. Çin ilk çeyrekte yüzde 5-6, 2012'nin tamamında yüzde 7.5-8 büyür. Dolayısıyla, yatırım tavsiyemizde hisse ağırlığını piyasa üstünden nötre indirdik."



Petrol riskine dikkat



Roubini, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülkenin petrol fiyatları açısından izlenmesi gerektiğini söyledi: "Ortadoğudaki en ufak bir askeri müdahale petrolü yükseltmeye yeter. Sadece İran-İsrail-ABD üçgeni değil, Tunus, Mısır, Libya ve Suriye'deki iç savaş, Yemen'deki ayaklanmalar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Irak da izlenmeli. Ayrıca Türkiye'nin Suriye, İsrail ve İran'la ikili ilişkileri de jeopolitik risk açısından önemli. Pakistan ve Afganistan da gözardı edilmemeli. Tüm bölge petrol fiyatları ve küresel ekonomi açısından risk demek."