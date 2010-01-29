Kriz kahini Roubini'den Türkiye için iyimser tahmin

T24- Küresel ekonomik krizi ilk tahmin eden ünlü ekonomist Prof. Nouriel Roubini, Türkiye ekonomisi için ılımlı bir iyimserlik içinde olduğunu belirterek, büyümenin sağlanacağını ancak, hızının, Türkiye'nin uygulayacağı reformlara ve küresel toparlanmaya bağlı olacağını kaydetti.

Nouriel Roubini, küresel gelişmeler çerçevesinde Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

''Türkiye ekonomisi geçen yıl küresel krizin etkileri nedeniyle sıkıntı içinde bulunuyordu'' diyen Roubini, Türkiye ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini ancak, bundan sonraki toparlanma ve ekonomik büyümenin hızının, sadece Türkiye'ye değil, dış gelişmelere de bağlı olacağını ve bu dış gelişmelerin Türkiye'nin kontrolünde olmayan gelişmeler olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, ticaretinin önemli bir kısmını Avrupa ülkeleriyle yaptığını hatırlatan Roubini, bu nedenle, Avrupa ülkelerinin toparlanmasının, Türkiye ekonomisinin de ekonomik büyümesini hızlandıracağını söyledi.

Roubini, Türkiye'nin kontrolünde olan verimliliğini, rekabet gücünü, istihdamı artırmak için uygulayacağı reformların da önemli olduğunu belirterek, eğer Türkiye bu reformları gerçekleştirirse, ekonomik büyümesinin hız kazanacağını anlattı.

Roubini, ihtiyati önlemler açısından, IMF ile anlaşma yapılıp yapılmamasının da büyüme hızını belirleyici unsurlardan biri olduğunu kaydetti.



-''TÜRKİYE, YATIRIM YAPILABİLİR NOTUNU ALABİLİR''



Türkiye'nin kredi notunu artıran kredi derecelendirme kuruluşlarının, mevcut küresel koşullarda Türkiye'ye kısmen pozitif baktıklarını belirten Roubini, Türkiye'nin, sağlam bir para ve maliye politikası uygulamasına devam ettiği, ayrıca ekonomik-mali reformları gerçekleştirdiği sürece reyting kuruluşlarından, ileriki yıllarda ''Yatırım Yapılabilir'' derecesini alabileceğini de vurguladı.



-''PİYASA KAHİNİ'' ROUBINI-



ABD'de başlayarak tüm dünyayı etkileyecek küresel krizi, 2006 yılında yaptığı açıklamalar ve yorumlarla tahmin eden ve ''Piyasa Kahini'' olarak da adlandırılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, New York Üniversitesi Stern School of Businees'de ekonomi profesörü olarak görev yapıyor ve önemli bir iktisatçı olarak kabul ediliyor.

İstanbul doğumlu Roubini'nin, uluslararası makroekonomik gelişmeler üzerine önemli makaleleri ve çalışmaları bulunuyor.

Roubini, IMF ve Dünya Bankası gibi daha birçok kuruluşa danışmanlık yaptı.