'Kriz kahini' Roubini Türkiye'yi uyardı

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye'nin cari açığı ve enflasyonu düşürmesi gerektiğini söyledi. Roubini, "Orta yolu bulmanız gerekiyor" dedi.

'Kriz kahini' olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini CNBC-e'de Ceylan Olcaş Balta'nın sorularını yanıtladı.

Türk ekonomisiyle ilgili değerlendirme yapan Roubini şunları söyledi: "Fitch Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye getirdi. Ama bir yandan sıkıntılar da var. Nispeten daha büyük bir cari açık var, para birimi fazla değerli, enflasyon yüksek. Merkez Bankası ne yapması gerektiği konusunda karar veremiyor. Bu yüzden diğer kuruluşlar karar veremiyor. Hala bazı kırılganlıklar var. Demografik açıdan şanslısınız. Ar-Ge'ye daha fazla kaynak ayırabilirsiniz. Birçok konu yapısal dengelere dayanıyor. Doğru yönde gelişmeler kaydedildi ama daha fazla şey yapılması gerekiyor.

Geçen yıl ekonomi aşırı ısınıyordu. Parasal politika sıkılaştırıldı. Bugün Türkiye yalnızca yüzde 3 büyüyebilir. Politika yapıcıların alması gereken kararlar var. Büyüme yanlısı mı, cari açık yanlısı mı. Bence dengeli bir tutum sergilenmeli.

‘Orta yolu bulmalısınız’

Büyümenin yavaşlaması olumsuz bir gelişme. Bu bir ülke için olumlu değil. Türkiye'nin zayıflıkları da var, cari açığın küçülmesi gerekiyor. Para birimi krizine yol açabilir. Enflasyon da yüksek seviyede. Dünya da yardımcı olmuyor. Orta yolu bulmanız gerekiyor. Enflasyonu düşürmeniz gerekiyor, bu ekonomiyi kötü yönde etkiliyor. "

‘Bazı ülkeler Euro'dan çıkabilir’

"İtalya Euro'dan çıkmasa da durgunluk daha da derinleşecek" diyen Roubini, bazı ülkelerin 2013'te Euro'dan çıkabileceğini öngördü.

'Yunanistan'a 15 yıl süre gerekli'

Roubini, Yunanistan'a kemer sıkma adımları için 10-15 yıl verilmesi gerektiğini ifade etti.