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Ekonomi

'Kriz Kâhini' Roubini: Altın 1000 dolara inecek

'Kriz Kâhini' olarak adlandırılan ekonomist Nouriel Roubini’den altın fiyatlarına yönelik yeni bir kehanet geldi. Roubini’ye göre, 'Enflasyona karşı altın almak iyi değil'

30 Temmuz 2013 14:27


Ekonomist Nouriel Roubini, altının onsunun 2015 yılına kadar 1000 dolara gerileyeceği yönündeki tahminini yineledi.

2008 konut krizine yönelik doğru tahmininin ardından piyasalarda 'Kriz Kâhini' olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini’den altın fiyatlarına yönelik yeni bir kehanet geldi.

cnbce.com'da yer alan habere göre, IndexUniverse.com adlı siteye konuşan New York Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Roubini, küresel ekonomi risklerine yönelik ise tavır değiştirdi.

 

'Enflasyona karşı altın almak iyi değil'

 

Roubini, ABD Merkez Bankası’nın süper gevşek para politikasına rağmen enflasyonun düşük kalmaya devam edeceğini bunun da düşük büyümeden kaynaklandığını söyledi ve bunun da enflasyona karşı insanların altın satın almasının iyi bir yatırım olmayacağını söyledi.

Roubini, hisse senetlerinden, gayri menkule kadar hem gelir hem de sermaye kazançı sağlayacak farklı yatırım araçlarının da olduğuna işaret etti.

 

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