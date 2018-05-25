"Kriz kâhini" Roubin: Merkez Bankası geç karar aldı

"Kriz kâhini" olarak da bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini Merkez Bankası'nın faiz artışı kararını geç aldığını söyledi.

Bloomberght'deki habere göre, Roubini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden sonra para politikasının kontrolünü ele alacağını söylemişken bu kararın çok geç alındığını belirtti.



Merkez Bankası kurda son dönemde tarihi zirveleri görülmesinin ardından dün olağanüstü toplantıyla Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını % 13,50’den % 16,50’ye yükseltmişti.