T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Kriz kâhini" Roubin: Merkez Bankası geç karar aldı

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini Merkez Bankası'nın faiz artış kararını değerlendirdi

25 Mayıs 2018 03:08

"Kriz kâhini" olarak da bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini Merkez Bankası'nın faiz artışı kararını geç aldığını söyledi.

Bloomberght'deki habere göre, Roubini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden sonra para politikasının kontrolünü ele alacağını söylemişken bu kararın çok geç alındığını belirtti.  

Merkez Bankası kurda son dönemde tarihi zirveleri görülmesinin ardından dün olağanüstü toplantıyla Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını % 13,50’den % 16,50’ye yükseltmişti. 

ETİKETLER

Nouriel RoubiniMerkez Bankasıfaiz kararı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24