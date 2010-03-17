Kriz kahini piyasalarda dalgalanma bekliyor

T24 - Kriz kahini olarak bilinen Nouriel Roubini, hükümetlerin ve merkez bankalarının teşvik paketlerini geri çekip çekmemesi konusunda yatırımcıların yaşadığı ikilemin, hisse senetleri piyasasındaki dalgalanmayı artırabileceğini söyledi.



New York Üniversitesi'nde ekonomi dersleri de veren Roubini, Yılın ikinci yarısında, teşvik paketlerinin geri çekilmesiyle ekonominin yeniden zor bir dönem yaşama riski olduğunu öne sürerek, "Elbette, [piyasalarda] daha fazla oynaklık olmasını bekliyorum" dedi.



Kriz kahini, konuyla ilgili CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, “Çıkış stratejilerin uygulamaya konulup konulmaması yatırımcılar için başlı başına bir ikilem yaratıyor” dedi.



Roubini, teşvik paketlerini geri çekmek için erken hareket edilmesinin ülkeleri yeniden resesyon riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini diğer yandan bu konuda geç kalınmasının ise zaten yüksek olan bütçe açıklarının daha da artabileceğini belirtti.



Yaşanan son küresel finansal krizde, hükümetler büyük miktarda 'parasal ve finansal canlandırma paketlerini' devreye sokarak krizin buhrana dönüşmesini engellemiş ancak aynı zamanda dünya genelinde ülkelerin kamu borcunun artmasına neden olmuşlardı.





Asıl sorun bütçe açığı



Roubini, bu uygulamalardan sonra “kontrolden çıkan bütçe açıklarını" ülkelerin şu anda baş etmek zorunda kaldığı temel sorun olarak gösterdi.



Kriz kahini diğer yandan, teşviklerin geri çekilmesi durumunda, ekonomideki büyümenin yeterince güçlü olmayacağından 'kuşku' duyduğunun da altını çizdi. Roubini, ABD’de bu yıl için yüzde 6 ile 7 arasında bir ekonomik büyüme yakalanması gerektiğini söyledi.



Ünlü ekonomist, geçtiğimiz hafta yayımladığı bir araştırma notunda, ABD ekonomisinde son gelen olumsuz veriler ve Avrupa'daki borç krizinin yarattığı endişenin bir araya gelmesinin, ülke ekonomisini yeniden iki dipli resesyon tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulunmuştu.





Kongre'de de uzlaşma yok



Roubini, ABD Kongresi'nde mali politika konusunda uzlaşma sağlanamamasının da ülkenin bütçe açığının kapatması adına iyi bir işaret olmadığını vurguladı.



Öte yandan, ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçiler, bütçe açığının azaltılması için vergilerin artırılmasına karşı çıkıyor. Demokratlar ise harcamaların kısılması önerisine sıcak bakmıyor.







