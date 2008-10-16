Kriz İsviçre bankalarını da etkiledi

İsviçre hükümeti, finansal krize karşı desteklemek için ülkenin iki büyük bankası UBS ve Credit Suisse'ye milyarlarca dolar yardımda bulunacağını açıkladı.



İsviçre hükümeti, ülkenin en büyük bankası UBS'ye 5,3 milyar dolar sermaye desteği için bankadan zorunlu değiştirilebilir menkul kıymetler satın alacak.



UBS, ayrıca İsviçre Merkez Bankası ile 60 milyar dolar değerindeki likit olmayan menkul kıymetler ve diğer varlıkların bankanın bilançosundan ayrı bir fon şirketine aktarılması konusunda anlaşmaya vardı.



Şirketin yaptığı açıklamada, "Bu transferle, UBS gelecekte bu varlıklardan potansiyel kayıplarını azaltmış, uzun vadeli fonlarını garantilemiş, risk ağırlıklı kalemlerini azaltmış ve bilançosunu küçültmüş ve maddi olarak risklerini azaltmıştır" denildi.



UBS, kredi krizi nedeniyle 42 milyar dolar zarar etmiş, ancak daha önce 30 milyar dolar sermaye artırımında bulunmuştu.



Ülkenin ikinci büyük bankası Credit Suisse de Katar Yatırım Kurumu'na bağlı bir şirket dahil çeşitli araçlar yoluyla 8,75 milyar dolar sermaye artırdı.



Banka üçüncü çeyrekte 1,2 milyar dolar zarar beklediğini de açıkladı.

