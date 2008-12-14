Kriz ‘İşsiz Adam’ı yarattı!

‘Issız Adam’ filminden esinlenen girişimciler, krizin de etkisiyle ‘İşsiz Adam’ tişörtü yaptı. ‘İşsiz Kadın’ ise çok yakında!



Çağan Irmak’ın bir aşk hikâyesini anlattığı ve büyük ses getiren son filmi ‘Issız Adam’, krizde uyanık girişimciler tarafından ‘İşsiz Adam’ a dönüştü. ‘Issız Adam’ filminden esinlenen girişimciler, ‘İşsiz Adam’ tişörtü yaptı.



Atlas Pasajı’nda faaliyet gösteren Kargo Shop’ta 20 YTL’ye satılan, gençler tarafından büyük ilgi gören tişörtlere Ankara, İzmir ve Adana’dan da talep var. Tişörtlerin fikir babası Kargo Shop’un işletmecisi Ogün Başoğlu, bayramdan bir hafta önce tişörtü baskıya verdiklerini söyleyerek, girişimini şöyle anlatıyor: “Şu an çok büyük talep var. İşsizlik arttıkça talep de artacağa benziyor. Sonuçta kriz bile kendi dinamiğini yaratıyor. Öncelikle espriyi ve filmi beğenenler alıyor. Bir de işsiz kalan arkadaşlarına hediye olarak alanlar var. Zaten işsiz bir kişinin alması da zor. Ayrıca kadınlardan talep geliyor. ’İşsiz Kadın’ tişörtü yap diye. Pazartesi günü de patenti alacağız.”



Erdoğan’lı film afişi Facebook’a da girdi



‘İşsiz adam’la ilgili Facebook internet sitesinde de grup oluşturuldu. Filmin afişi de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlandı. Her gün yüzlerce yorum gelen sitede işsizlikle ilgili yazılar yayımlanıyor. İşte bu yazılardan bazı örnekler:



* Krizden önceki dönemi açıklayan son veriler, işsiz sayısının 207 bin, işsizlik oranının da yüzde 9.8’e yükseldiğini gösteriyor. İş bulma umudu olmayanlarla birlikte oran yüzde 20’ye ulaştı.



* Bursa, Denizli, Kocaeli, Konya, Bilecik, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerde yeterli sipariş alamayan üreticilerden istihdamla ilgili kötü sinyaller geliyor. Son bir ayda sanayide önde gelen bu 7 ilde işten çıkarılanların sayısı 22 bini geçti.



* ‘Hamdolsun’ kriz bizi teğet geçmedi. Bağırarak gelen krize hiçbir önlem alınmadı. Popülist söylemlerle ve bize bir şey olmaz ifadeleriyle geçiştirildi ve işsizler ordusuna yeni neferler kazandırdı.





