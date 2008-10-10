Kriz İngiltere ile İzlanda’nın arasını açtı

Belçikalılar İzlanda’daki paralarının peşinde

İngiltere’nin 100’ün üzerindeki kamu kuruluşunun 1 milyar sterlini aşan miktardaki parasının İzlanda’daki iflas eden bankalarda batması, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyice gerilmesine yol açtı.İngiliz hükümeti başta iflas eden İzlanda Bankası Landsbanki olmak üzere İzlanda şirketlerine ait İngiltere’deki değerleri dondurma yoluna gideceğini açıkladı.İngiltere Başbakanı Gordon Brown, İzlanda’nın İngiliz kurumlarının hesaplarına garanti vermemesini tümüyle kabul edilemez ve hukuk dışı bir tutum olarak değerlendirirken, İngiltere Hazinesi’nden oluşturulan bir heyetin söz konusu ülkeye gönderilmesine ve görüşmeler yapılmasına karar verildi.Heyetin İzlanda yetkililerini zorlayıp, ülke bankalarında batan İngiliz kurumlarına ait mevduata garanti verilmesini sağlanmaya çalışacağı bildirildi.Bu arada, İngiltere Hazinesi’nin de 2001 yılında çıkartılan terörle mücadele yasasından aldığı yetkiyi kullanarak İzlanda’da iflas eden bankalardan biri olan Landsbanki’ye ait 7 milyar stenlinlik değere el koyma işlemlerini başlattığı öne sürüldü. Bazı kaynaklar ise bu işlemin halihazırda tamamlandığını iddia etti.İzlanda Başbakanı Haarde, bu adımı değerlendirirken bunun tümüyle dostluğa sığmayan bir tutum olduğunu söyledi.Gordon Brown’ın gerekirse terörle mücadele yasalarında var olan bazı hakları kullanıp İzlanda firmaları ve finans kuruluşlarına ait İngiltere’deki para ve değerleri dondurma adımı atabilecekleri tehdidinde bulunmasının, iki ülke arasındaki gerginliği daha da arttırdığına işaret ediliyor.İngiltere Başbakanı Brown, İzlanda Başbakanı ile de konuyu görüştüğünü ve kaybedilen paraların İzlanda hükümeti tarafından ödenmemesinin tümüyle hukuk dışıbir tutum olduğunu kendisine de ilettiğini kaydederken, bu paraların kurtarılabilmesi için gereken her türlü adımı atmayı sürdüreceklerini vurguladı.İzlanda Başbakanı Geir Haarde ise Gordon Brown’ın ortaya koyduğu görüşlerin kendisini şaşırttığını ve muhattabına konuyu mahkemeler yoluyla halletmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.