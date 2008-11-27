Kriz İngiliz mağaza zinciri Woolworths’ü de vurdu

İngiltere'nin en büyük mağaza zincirlerinden biri olan Woolworths, yönetim kurulu tarafından alınan kararla yönetimini kayyuma devretti.



Woolworts'un 815 mağazasının şimdilik açık tutulacağı, ancak zincirde çalışan 30 bin kişinin işlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bulundukları bildirildi.



Woolworths'un zor duruma düşmesinde ödenemeyen 385 milyon sterlinlik borcun bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, İngiltere'de mobilya piyasasının en büyüklerinden olan ve zincir mağazaları bulunan MFI grubunun da yıllar süren finansal güçlüklerin sonunda yönetimini kayyuma devretmeye karar verdiğine dikkat çekti.



Woolworts sözcüsü gelişmeleri doğrularken, şimdilik bütün mağazalarını açık tutmayı istediklerini, çalışanlarının maaşlarının da önümüzdeki cuma günü ödeneceğini bildirdi.



Gelişmeleri değerlendiren İngiltere'nin Çalışma Bakanı Tony McNulty işlerini kaybeden herkese yardıma hazır olduklarını belirtirken, piyasadaki herkesi gelişmeleri dikkatle takip etmeye çağırdı.



