Kriz IMF’yi zengin edecek

Küresel krizin derinleşmesiyle birlikte birçok ülkenin kapısında kuyruk olduğu Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), şubat krizi sonrasında Türkiye’ye kullandırdığı kredilerden elde ettiği faiz gelirinin 6.4 milyar dolara ulaştığı belirlendi.



Küresel krizden önce mali sıkıntıya giren IMF’nin, birçok ülkeyle yapacağı stand-by anlaşmaları ile içinde bulunduğu mali sıkıntıyı atlatması bekleniyor. IMF’nin, 2007 yılında mali darboğaza girdiği ve fon bünyesinde bir dizi tasarruf tedbirini uygulamaya koyduğu bildirildi. Ekonomi bürokratlarının verdiği bilgiye göre, toplam 2 bin 700 personeli bulunan IMF, 2008 yılı başından itibaren personeli için ‘erken emekli olana teşvik’ sistemi getirdi. Bu sistem çerçevesinde 2008 yılının ilk altı ayında yaklaşık 500 personel emekliliğe sevk edildi.



Yıldızı yeniden parladı



Küresel krizle birlikte birçok ülkenin IMF ile masaya oturmak istemesi geçtiğimiz yıl mali darboğaza giren IMF’nin de yıldızının parlamasına yol açtı. IMF, stand-by anlaşması imzaladığı ülkelere kullandırdığı kredilerden, önemli ölçüde faiz gelirleri elde ediyor. Bu da kaynaklarının artmasını sağlıyor. Türkiye ile yeniden stand-by anlaşması yapmak isteyen IMF, şubat krizinin ardından kullandırdığı kredilerden de önemli ölçüde faiz geliri elde etti. Hazine’nin verilerine göre, şubat krizi sonrasında IMF ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, 6.4 milyar dolar faiz ödendi.

