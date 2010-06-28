T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Kriz ilaçlarının yan etkisi yeni krize neden olabilir'

Uluslararası Ödemeler Bankası yıllık raporunda ekonomi ve finans piyasalarının iyileşmekte olduğunu belirtti.

28 Haziran 2010 03:00

T24- Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hükümetlerin bütçe açıklarını kararlılıkla azaltmaları  gerektiğini, merkez bankalarının da borçlanma maliyetlerini yükseltmek için çok fazla beklememeleri gerektiğini açıkladı. BIS'e  göre küresel resesyondan ayağa kalkmak için yazılan ilaçların yan etkileri, yeni bir krize neden olabilir.

   

BIS'ın bugün açıkladığı yıllık raporda toparlanmanın gelişmiş ekonomilerde kırılgan olması, euro bölgesinde ise borç krizinin  oluşturduğu riskin tehdidi altında bulunmasına rağmen küresel ekonomi ve finans piyasalarının iyileşmekte olduğu belirtildi.

  

BIS Genel Başkanı Jaime Caruana bankanın yıllık genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Politika düzeltme sürecini  başlatmak için güçlü büyümenin yeniden başlamasını bekleyemeyiz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24