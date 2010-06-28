'Kriz ilaçlarının yan etkisi yeni krize neden olabilir'

T24- Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hükümetlerin bütçe açıklarını kararlılıkla azaltmaları gerektiğini, merkez bankalarının da borçlanma maliyetlerini yükseltmek için çok fazla beklememeleri gerektiğini açıkladı. BIS'e göre küresel resesyondan ayağa kalkmak için yazılan ilaçların yan etkileri, yeni bir krize neden olabilir.







BIS'ın bugün açıkladığı yıllık raporda toparlanmanın gelişmiş ekonomilerde kırılgan olması, euro bölgesinde ise borç krizinin oluşturduğu riskin tehdidi altında bulunmasına rağmen küresel ekonomi ve finans piyasalarının iyileşmekte olduğu belirtildi.







BIS Genel Başkanı Jaime Caruana bankanın yıllık genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Politika düzeltme sürecini başlatmak için güçlü büyümenin yeniden başlamasını bekleyemeyiz" dedi.

