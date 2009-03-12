Kriz ilaç sektörünü birleştirdi

ABD'li ilaç üreticisi Merck'ten 41 milyar dolarlık alım

Pfizer, rakibi Wyeth’i 68 milyar dolara satın aldı



Pfizer Wyeth'i 68 milyar dolara satın aldı

Pfizer Wyeth'i 68 milyar dolara satın aldı

Ekonomilerde yaşanan durgunluk, talebi ve tüketimi frenlerken, ilaç sektörüne fırsatlar yarattı. Son dönemde gerçekleşen üç şirket birleşmesinde toplam 156 milyar dolarlık alım yapıldı.İlaç sektörüne ilişkin son birleşme İsviçre'den geldi. Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden İsviçreli Roche, ABD merkezli Genentech firmasının tamamını 46.8 milyar dolara satın alacak.Genentech firmasının yüzde 56'sına sahip olan Roche, geri kalan hisseler için 46.8 milyar dolar ödeyecek. Roche firmasının daha da büyümesine katkıda bulunacak olan bu operasyon, İsviçre şirket tarihindeki en büyük şirket evliliği olarak kabul ediliyor. Genentech firması kanser ilaçlarında yaptığı araştırmalarla tanınıyor.Sektörde sadece üç gün önce bir birleşme gerçekleşti. ABD'li ilaç üreticisi Merck, Schering-Plough ile birleşeceğini ve birleşme işleminin toplam büyüklüğünün 41.1 milyar dolar olduğunu açıkladı.Birleşme sonrasında Merck'in ileri seviye geliştirme aşamasında bulunan ilaç sayısı iki katına çıkarak 18'e ulaşacak. Merck'in ürün portföyü de satın alma sonrasında genişleyecek.İlaç sektöründe tüm zamanların en büyük birleşmesi ise Pfizer ile Wyeth arasında oldu.Dünyanın en büyük ilaç üreticisi Pfizer, önde gelen ilaç üreticisi Wyeth'i 68 milyar dolara satın alma konusunda anlaştı. Her iki şirketin yönetim kurullarının da onayladığı anlaşmaya göre Pfizer, Wyeth için hisse başına 50.19 dolar ödeyecek.Birleşme sonucunda Pfizer dünya sağlık sektöründe ürün çeşitliliği en yüksek olan firmalardan biri haline gelecek. Yeni şirketin sahip olacağı ürettiği ilaç çeşitliliği sayesinde 2012 yılına gelindiğinde hiçbir ilacın şirketin toplam gelirleri içindeki payının yüzde 10'un üzerinde olmaması bekleniyor.