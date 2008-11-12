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Ekonomi

Kriz iki gıda devini farklı etkiledi

Dünya Starbucks’ın pahalı ürünlerinden uzaklaşırken, McDonald’ın satışları yüzde 10’a yaklaşan oranlarda arttı.

12 Kasım 2008 02:00

Dünya Starbucks’ın pahalı ürünlerinden uzaklaşırken, McDonald’ın satışları yüzde 10’a yaklaşan oranlarda arttı.

Dünya ve Amerikan ekonomisindeki yavaşlama, gıda sektöründeki iki büyük şirketi farklı şekillerde etkiliyor.

Dev şirketler krizin faturasını ödemeye başladı

Yüksek fiyatlarla kahve satan Starbucks, son üç aylık karının yüzde 97 oranında düştüğünü açıkladıktan bir gün sonra, şirketin borsadaki hisseleri yüzde 3 oranında değer kaybetti. Son aylarda senetleri hızla düşen Starbucks, bin kişiyi işten çıkarttı, Amerika’da 600, Avustralya’da 61 dükkânını kapattı.

Kahve düşkünleri Starbucks’ın pahalı ürünlerinden uzaklaşırken, ucuz hamburger satışları ise yükseliyor.

McDonald’ın satışları Amerika’da yüzde 5, Avrupa’da yüzde 10 Orta Doğu, Uzakdoğu ve Afrika’da yüzde 11’den fazla arttı

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