‘Kriz ihracatı 2, ithalatı 10 milyar dolar azaltacak’

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, küresel ekonomik krizin Türkiye'nin bu yılki ihracatını yaklaşık 2, ithalatını ise 10 milyar dolar etkileyeceğini kaydetti.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türk- Pakistan İş Konseyinin Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'yi ağırladığı toplantıda konuşan Tüzmen, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Türkiye ile Pakistan arasında sosyal, kültürel ve politik açıdan tarihe dayanan köklü ilişkiler olduğunu ifade eden Tüzmen, ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.



Bakan Tüzmen, son dönemdeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin önemli stratejik konuma sahip iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesini daha önemli hale getirdiğini söyledi.



Son dönemde artan enerji, ham madde ve gıda fiyatları ile yaşanan küresel krize de değinen Tüzmen, bu dönemin uzunluğunun ve ülke ekonomileri üzerine etkisinin tahmin edilemediğini, çok taraflı ticaret platformlardan gerekli sonuçların alınamamasının bu süreci daha da zora sokacağını kaydetti.



Tüzmen, "İki taraflı ve bölgesel işbirliği girişimleri bu sürecin en az zararla atlatılmasında daha bir önem kazanıyor" dedi.



Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeleri anlatan Tüzmen, yapısal reformlarla beraber istikrarlı hükümetinin Türk ekonomisine yeni bir görünüm kazandırdığını söyledi.



Dış belirleyici etkeni "AB üyelik süreci" olan bu süreçte, milli gelirde yaşanan büyümenin yüzde 2,5 oranından 2002-2006 döneminde yüzde 7,5'e çıktığını anlatan Tüzmen, milli gelirin 660 milyar dolara, kişi başına düşen milli gelirin ise 9 bin dolara ulaştığını dile getirdi.



Tüzmen, 2008 yılında ekonomik büyümenin küresel krizle birlikte yüzde 4 ya da 4,5 olarak tahmin edildiğini belirterek, hükümetin gerekli bütün gelişmeleri özenle takip ettiğini ve gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti.



Yüksek ihracat oranının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini vurgulayan Tüzmen, "Bu kriz yıllık ihracatımızı yaklaşık 2 milyar dolar, ithalatımızı 10 milyar dolar etkileyecektir. Böylece ihracatımız 138 milyar dolar, ithalatımız 220 milyar dolar olacaktır" diye konuştu.



Devlet Bakanı Tüzmen, 2002 yılında 200 milyon doların altında seyreden Pakistan ile Türkiye arasındaki dış ticaretin 2007 yılı sonunda 700 milyon dolara ulaştığını kaydetti.



Bu yıl mevcut gidişatın bu rakamın 800 milyon doları bulacağını gösterdiğini söyleyen Tüzmen, "İki ülke arasındaki ticarette 1 milyar dolar rakamı benim için çok önemli, çok kritik bir değer. Bu rakamı geçersek karşılıklı ticaretimizde büyük bir patlama yaşanacak" dedi.



İki ülke arasında önümüzdeki birkaç yıl için ticaret hedefini 2 milyar dolar olması gerektiğini dile getiren Tüzmen, iki ülke hükümetlerinin bunun için yeni bir ticareti geliştirme stratejisi uygulaması gerektiğini söyledi.

