Kriz ihracat şampiyonu Almanya’yı sarstı

Global ekonomik kriz, Almanya'nın dış ticaretini olumsuz etkiledi. Almanya'nın ihracatı aralık ayında yüzde 7,7 gerileyerek 67,4 milyar Euro olarak gerçekleşti.



Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, dünyada ihracat şampiyonu olarak bilinen Almanya'nın ihracatının geçen yılın aralık ayında, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,7 oranında gerileyerek 67,4 milyar Euro olarak gerçekleştiği bildirildi. İthalatın da aynı dönem içinde yüzde 3,3 oranında gerileyerek 60,4 milyar Euro’ya düştüğü belirtildi.



Özellikle AB ülkelerine yönelik ihracatın yüzde 12,7 oranında gerilediği, diğer ülkelere yönelik ihracatın ise ancak yüzde 1,1 oranında arttığı kaydedildi.



Almanya'nın ihracatının geçen yılın kasım ayında da bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 11,8 oranında gerilediği, bunun da son 15 yıl içindeki en düşük rakam olduğu ifade edildi.



İhracatın tüm 2008 yılı için ise 2007 yılına göre yüzde 2,8 oranında artarak 992,7 milyar avroya, ithalatın da aynı dönemde yüzde 5,8 oranında artarak 814,5 milyar Euro’ya yükseldiği, bu artışın özellikle geçen yılın ilk 9 ayında gerçekleştiği kaydedildi.



Almanya Ekonomi Bakanı Michael Glos istifa etti



Bu arada Almanya Ekonomi Bakanı Michael Glos’un da Başbakan Angela Merkel'e, istifa mektubunu resmen sunduğu bildirildi.



Glos'un üyesi olduğu Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, bugün Münih kentinde düzenlediği basın toplantısında, Glos'un kararına saygı duyduğunu ve istifasını kabul ettiğini bildirdi.



Seehofer, Glos'un yerine CSU Genel Sekreteri Karl-Theodor zu Guttenberg'i önereceğini, Guttenberg'in yerine de Alman meclisi üyesi Alexander Dobrindt'in genel sekreterlik görevine getirileceğini belirtti.



Aldığı kararları Merkel'e de ilettiğini ifade eden Seehofer, görev değişimlerinin bu hafta içinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.



Glos, Bavyera eyaletinde yapılan son eyalet meclisi seçimlerinden sonra partinin yenilenmesi gerektiği gerekçesiyle Seehofer'e hafta sonunda istifasını önermiş, bu öneri Seehofer tarafından önce reddedilmişti.



Alman meclisinde 1976 yılından bu yana milletvekili olan Glos, 22 Kasım 2005 tarihinde Alman Ekonomi Bakanlığı görevine getirilmişti.

