Kriz için hangi önlemler alındı, neler bekleniyor?

Hükümetten beklenen önlem paketine ilişkin açıklama henüz yapılmadı. “İlla, ambalajlı bir paket mi gerekir?” diyen Başbakan, önlemlerin parça parça yürürlüğe girdiğine dikkat çekiyor. İşte şimdiye kadar alınan ve alınması beklenen önlemler...



Başbakan Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında yaptığı konuşmada

bu kez reform paketinin geciktiği yolundaki eleştirilere kızarak, "İlla ambalajlı paket mi olacak, biz uygulamaya başladık bile ama kendin farkında değilsin, ben ne yapayım" diye konuştu. Başbakan krizin sinyallerinin alınmasından bu yana gelişmeleri yakından ve ihtiyatla izlediklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını da söyledi.



Başbakanın bu söylemine karşılık, piyasaların küresel krize karşı kapsamlı bir ekonomik önlemler paketi beklentisi sürüyor. Tüm iş dünyası, bu arada AK Partili olarak bilinen işadamlarının bile, artık hükümeti, "geç kaldığı" için eleştirdiği biliniyor. Bununla birlikte IMF ile anlaşmanın hala imzalanmamış olması ve gecikme yine herkes tarafından eleştiriliyor. Başbakanın bu söylemine karşılık özellikle iş dünyasının eleştirilerinin artmasına neden olan unsur ise ekonomik göstergelerin hızla bozulması.



“Ambalajlı” bir paket beklenmemesi mesajını veren Erdoğan, önlemlerin zaten parça parça yürürlüğe girdiğini de söyledi. Bundan sonra yürürlüğe gireceklerin de bir paket halinde olması beklenmiyor.



İşte küresel krizle ilgili şimdiye kadar alınan ve bundan sonra alınacak önlemler...



-Merkez Bankası piyasadaki döviz ve YTL likiditesini takip ederek gerekli enstrümanları devreye soktu.



-Yurtdışındaki varlıkları yurtiçine getirmeyi teşvik amacıyla kamuoyunda bilinen adıyla ‘varlık barışı yasası’ yürürlüğe girdi.



-Hisse senedi kazançlarında yerli yatırımcılara uygulanan stopaj sıfıra düşürüldü.

Halen 50 bin YTL olan mevduat sigortasının kapsamını genişletme ve sınırını artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi.



-İmalatçı KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlara yönelik 350 milyon YTL’lik sıfır faizli kredi desteği paketi KOSGEB tarafından uygulamaya konuldu.



-Vergi borçlarına 18 ay süreyle yüzde 3 faizle taksitlendirme imkanı getirildi.



Uygulamaya konulacak önlemler



-Mevduat garantisinde artırma yetkisinin Bakanlar Kurulu’na devredilmesinin ardından mevduatlarda güvence rakamının 100 bin YTL’ye çıkarılması öngörülüyor.



-Merkez Bankası, bankaların munzam karşılık oranlarını düşürecek. Halen yabancı para cinsinde yüzde 11, Türk parası cinsinde de yüzde 6 olan oranlar için yeni rakamlar belirlenecek.



-Bankaların yurtdışından sağladığı krediler için Merkez Bankası nezdinde tuttukları karşılıklarda da indirim yapılarak sektöre likidite desteği sağlanacak.



-Reel sektöre ve ihracatçılara destek için Eximbank kaynakları artırılacak. Bunun için nakit dengesine göre Hazine’den kaynak aktarılacak. Merkez Bankası ile Eximbank arasındaki reeskont penceresi devreye sokulacak.



-Piyasalarda fon temin etmenin kolaylaştırılması amacıyla varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları gündeme gelecek.



-Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan faktoring-leasing yasasıyla özel sektörün likidite sorununa yeni bir destek sağlanacak.



Sosyal tarafların da uzlaşarak olumlu görüş bildirmesi halinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki kaynağın bir bölümü şirketlerin desteklenmesi için devreye sokulacak.

