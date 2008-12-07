Kriz Honda'yı Formula 1 pistinin dışına attı

Küresel finansal kriz spor dünyasını vurmaya devam ediyor. Otomotivdeki sıkıntı yüzünden Honda, yıllık 600 milyon dolar harcadığı Formula 1 (F1) yarışlarından çekilme kararı aldı.



Kâr tahminlerini ciddi bir biçimde aşağı çeken, işçi çıkaran ve üretimi azaltan Honda Motor, Formula 1'den de (F1) çekildiğini duyurdu.



Krizle birlikte araç satışlarında yaşanan gerileme, Japonya'nın iki numaralı otomobil üreticisi Honda'nın 500 milyon dolar olarak tahmin edilen F1 bütçesine daha fazla dayanamamasına neden oldu.



Honda, diğer F1 takımlarına da artık motor satmayacak. Honda CEO'su Takeo Fukui, çekilme kararının en büyük nedeninin küresel otomotiv endüstrisinin hızla bozulması olduğunu vurguladı.



Honda Takımı'nı satabileceklerini de kaydeden Fukui, "Takım üyeleri ve onlara motor sağlayan Honda Yarış Geliştirme Şirketi ile görüşüp konuyu danışacağız" dedi.



Honda'nın yarışlara ne zaman döneceğiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, takımın pilotları Jenson Button ile Rubens Barichello'nun akıbetlerinin ne olacağı da şimdilik bilinmiyor.Eski F1 şampiyonu, efsane Brezilyalı Ayrton Senna'nın yeğeni olan 25 yaşındaki Bruno Senna'yla da Barichello'nun yerine geçmesi için anlaşılmıştı ancak bundan sonra nasıl bir yol izleneceğinin belli olmadığı belirtildi.



Satışlar da kâr da eridi



F1'den çekilmeleri nedeniyle son derece üzgün olduklarını kaydeden Fukui, "Honda'yı F1 galibi yapmak için elimden gelse 1 trilyon yen harcarım ama spor dünyasına hızlı bir dönüş şimdilik mümkün değil" dedi. Küresel mali krizin araç talebini düşürmesinden sonra, Honda ekimde kâr tahminini yüzde 13 oranında aşağı çekmişti. Geçen ay, en büyük pazarı olan ABD'de satışları yüzde 32 geriledi. Uzmanlara göre Honda, 29 Mart'ta Avustralya'da başlayacak olan F1 sezonuna kadar bir alıcı bulmakta zorlanacak. Fukui ise F1'den çekilmelerinin maliyetlerini azaltmada önemli bir etken olacağını vurguladı.



Aslında F1 de organizasyonda maliyet kesintilerine gitme, kriz ortamında kendisini ayakta tutma çabasına girme yolunda olduğunun işaretlerini vermişti. Bazı yarışların takvimden çıkartılması planlanıyor. Honda'nın çekilmesiyle milyarlarca dolarlık bu endüstrinin kan kaybında artış olacağı tahmin ediliyor. Honda'ya acilen bir alıcı bulunmazsa yarışın başlangıç noktasında sadece 18 araç kalmış olacak. 2 sene önce bu sayı 22'ydi.



1.6 milyar dolarlık harcama



Uluslararası Motorsporları Federasyonu (FIA) Başkanı Max Mosley, daha önce yaptığı bir açıklamada takımların F1 için yılda harcadıkları 1.6 milyar doların artık sürdürülebilir olmadığının altını çizmişti. Şimdi "Ya diğer dev otomobil üreticileri Honda'nın yolundan giderlerse" endişesi F1 dünyasını sarmış durumda.



İki Japon otomotiv devi Toyota ve Honda son yıllarda F1'in en çok para harcayan takımlarıydı. Efsanevi eski pilot Michael Schumacher ile çok sayıda F1 şampiyonluğu alan Ferrari'nin bir zamanlar takım direktörlüğünü yapan Ross Brawn, geçen yılın sonunda Honda'nın başına getirilmişti. Honda, 700 kişilik bir ekiple geçen sezon yaklaşık 300 milyon dolar harcamış ama başarılı olamamıştı. Büyük kaynaklara rağmen Honda, 2008 sezonunu 11 takım arasında 9. tamamladı.



F1'in iki devinden biri olan McLaren'in yaptığı yıllık harcama ise sadece 186 milyon dolar. Başarılı olan takımlar büyük sponsorluk desteği buldukları için ceplerinden daha az masraf yapıyor.



2006'da Honda adına Macaristan yarışını kazanan Button, bu yıl sadece 3, Barrichello ise 11 puan alabildi. Honda'nın F1'deki en büyük başarısı ise 1967 ve 2006'da aldığı 4.'lüklerdi. F1'dan ayrılan son takım ise yine Honda'nın desteklediği Super Aguri olmuş, nisan ayında mali nedenleri gerekçe göstererek F1'i bırakmıştı.

