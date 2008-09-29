Kriz hızlı hava taşımacılığına yarıyor

FedEx Türkiye Genel Müdürü Serdar Yanaşan, ihracatın azaldığı veya ekonomik krizin yaşandığı dönemlerde hızlı hava taşımacılığı sektörünün büyüdüğünü söyledi. Böyle zamanlarda uluslararası ticaret yapan tedarikçilerin satış yapmak için daha çok firmaya numune göndererek tanıtıma ağırlık vermeye başladığına dikkat çeken Yanaşan, firmaların kapasitelerini doldurmak için hızlı hava taşımacılığına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



Yanaşan, "Şirket, ihracat kapasitesi dolu olduğunda beş yere numune gönderiyorsa, kapasitesi azaldığında 50 yere numune göndermeye başlıyor. Fuarlara katılıyor, tanıtımlar yapıyor. İhracat hamlesi yapmaya çalışan ihracatçı hızlı hava taşımacılığını tercih ediyor" dedi.



Her gün 6 milyon gönderi yapan uluslararası hızlı hava kargo taşımacılığı şirketi FedEx'in 250 bin çalışanı bulunuyor.



Faaliyetlerini lisansör ve hizmet ortağı olduğu Express Kargo ile sürdüren FedEx Türkiye ise, FedEx'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da hizmet verdiği ülkeler arasında sektörün en önemli performans kriteri olan "zamanında teslimat" ile yüzde 97.2'lik oranla 1. sırada yer alıyor.



Sektör 2008'de yüzde 20 büyür



Türkiye'de hızlı hava taşımacılığının son beş yıldır çift haneli rakamlarla büyüdüğüne dikkat çeken Serdar Yanaşan, geçen yıl yüzde 16 olan büyümenin bu yıl yüzde 20 olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.



Yanaşan, FedEx'in son beş yıldır FedEx Türkiye'yi Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa bölgelerinin birincisi seçtiğini kaydetti. Türkiye pazarına geç girmelerinin sonucu olarak pazarda 4. sırada yer aldıklarını ifade eden Yanaşan, "2008 yılını 250 ton ile kapatarak üçüncülüğe yükseleceğiz" şeklinde konuştu.



Yanaşan, gümrük geçme sürelerinin sektörü yavaşlattığının altını çizerek, Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'de gümrük geçiş sürelerinin 2 kat daha uzun olmasından yakındı. "Daha hızlı gümrük muamelesi için yönetmelik ve otomasyon değişikliği lazım. Gümrüklerdeki faaliyetler mesai saatleriyle sınırlanmamalı" diyen Yanaşan, yakın bir zamanda hayata geçmesi beklenen 'yeminli sorumlu gümrük müşavirliği' uygulamasıyla sektörün 'müşteri adına gümrük hizmetleri yapamama' sıkıntısından kurtulacağını anlattı. Şimdiye kadar Türkiye'de taşıma firmalarının gümrük hizmeti yapmasının yasak olduğunu belirten Yanaşan, uygulamanın hayata geçmesiyle gümrük işlemlerindeki hızın artacağını, hava taşımacılığı sektörünün ve ihracatın rahatlayacağını vurguladı.



Dijital haberleşme numune trafiğini azalttı



FedEx Türkiye'nin Genel Müdürü Serdar Yanaşan, ihracatçı firmaların yurtdışına gönderdiği numune trafiğinde artış yaşanırken, döküman trafiğinde ise düşme yaşandığını kaydetti. "Dijital haberleşme nedeniyle son 5 yılda dokümanlarda yüzde 40 azalma var" diye konuşan Yanaşan, yakın zamanda dijital imzaların da çoğalarak gümrüklerdeki evrak trafiğini azaltacağını söyledi.

Hazır giyim sektörünün yaşadığı sıkıntılara rağmen hala hızlı hava taşımacılığını en çok kullanan sektör olduğunu kaydeden Yanaşan, otomotiv yedek parça üreticilerinin en tekstilden sonra en çok çalıştıkları sektör olduğunu ifade etti. Son yıllarda ihracattaki numune trafiğinde, zeytinyağı, kuru sebze ve organik tarım ürünlerinin de öne çıkmaya başladığını vurgulayan Yanaşan, elektronik yedek parçalarının da hava trafiğinde yer almaya başladığını anlattı.



ABD'ye Türkiye'den 3 bin oy gidecek



Serdar Yanaşan, FedEx'in ABD Başkanlık Seçimi öncesinde Yurtdışı Oy Kurumu ile birlikte "Express Your Vote" girişimini başlattığını söyledi. Anlaşmaya göre ABD dışındaki ülkelerde bulunan Amerikan vatandaşlarının oylarını FedEx ile göndererek seçimlere katılabileceğini anlatan Yanaşan, "Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşları da oylarını bizimle gönderebilecek. Tahminimize göre seçim için Türkiye'den 3 bine yakın oy taşıyacağız" dedi.

