-Kriz henüz sona ermedi BERLİN (A.A) - 29.10.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, ''Avro Bölgesi borç krizinin henüz sona ermediğini, 'tehlike geçti' işareti vermek için çok erken olduğunu'' bildirdi. Trichet, Almanya'da yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bu hafta Brüksel'de vardığı anlaşmanın kesinlikle ve hızlı şekilde uygulamaya konulmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Jean-Claude Trichet, ECB'nin, hükümetlerin reform önlemlerini uygulamasını dikkatli biçimde izleyeceğini ve ''bazı icraatları görmenin'' zamanının geldiğini belirtti. Trichet, ''Kriz henüz sona ermedi. Ancak bu hafta alınan kararlardan sonra, hükümetlerin finansal istikrarı sağlamada başarılı olacağından eminim'' ifadesini kullandı. Hükümetlerin başarmasında önkoşulun, ''AB İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarının layıkıyla ve agresif şekilde uygulanması'' olduğuna işaret eden Trichet, ''Zirvede alınan kararların kesinlikle ve zamanında uygulanması gerekiyor. Avro Bölgesi liderlerinin bir programı var, şimdi hükümetleri ve Avrupa Komisyonu'nu sıkı çalışma bekliyor. Kararların hızlı ve tam uygulanması şimdi kesinlikle belirleyici'' dedi. ECB'nin, Avro Bölgesi'ni borç kriziyle mücadele tahvil alım programını başlatmasına da değinen Trichet, ECB'nin bağımsız hareket ettiğini ve siyasi etki altında olmadığını kaydetti. Trichet, ''ECB Yönetim Kurulu para politikası gerekçesine paralel bütün özel önlemlere karar verdi ve tamamıyla bağımsız. Anlaşmalara göre, ECB Yönetim Kurulu üyeleri bir hükümetten ya da çıkar gruplarından talimat alamaz'' dedi. ECB Başkanı Trichet, görevini gelecek hafta İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye devredecek.