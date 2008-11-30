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Ekonomi

Kriz, havalimanına uğramadı satışlar yüzde 10 arttı

Havalimanlarının duty free'lerinden (gümrüksüz alan) alışverişler krizden etkilenmedi. Satışlar yüzde 10'un üzerinde arttı.

30 Kasım 2008 02:00

Havalimanlarının duty free'lerinden (gümrüksüz alan) alışverişler krizden etkilenmedi. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları'ndaki duty free'leri işleten ATÜ'den alınan bilgiye göre bu yılın ekim ayında satışlar önceki yılın ekim ayına göre yüzde 10'un üzerinde arttı.

Geçen yıl 203 milyon Euro olan satışlar bu yılın ilk dokuz ayında 228 milyon euroya yükseldi. ATÜ Genel Müdürü Ersan Arcan, geçen yılın 9 ayında ortalama 14,4 euro olan yolcu başı duty free harcamasının bu yıl aynı dönemde 15 euroya yükseldiğini söyledi. Artan satışlarda 'kriz geliyor' düşüncesiyle kozmetik, tekel gibi ihtiyaçlarda stok yapma isteğinin etkili olduğu belirtiliyor.

Kişi başı harcama 15 Euro'ya çıktı
2007 ilk 9 ay satışları 203 milyon Euro
2008 ilk 9 ay satışları 228 milyon Euro
Kişi başı duty free harcaması (2007) 14.4 Euro
Kişi başı duty free harcaması (2008) 15 Euro
Atatürk Havalimanı 16.2 Euro

Kaynak: ATÜ

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