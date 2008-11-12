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Ekonomi

Kriz Harvard Üniversitesini de vurdu

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard, küresel finansal krizden olumsuz etkilenen kurumlar arasına girdi.

12 Kasım 2008 02:00

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard, küresel finansal krizden olumsuz etkilenen kurumlar arasına girdi.

Harvard Başkanı Drew Faust, harcamaları kısacaklarını bildirdi.

30 Haziran'da sona eren mali yılda 37 milyar dolar gelir elde eden üniversite, aynı dönemde ise ABD borsalarında yüzde 12,7 ve uluslararası borsalarda da yüzde 12,2 oranında zarara uğradı.

Harvard, gelirleri azalmasına rağmen, ailesinin yıllık toplam geliri 60 bin doların altında bulunan başarılı öğrencilerden para almazken, 180 bin dolar kazanan ailelerden ise en çok yüzde 10 düzeyinde katkı alacak.

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