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Spor

Kriz hakemleri de vurdu

Dünyayı saran ekonomik kriz dalgası, Turkcell Süper Lig'de görev yapan hakemleri de vurdu.

05 Aralık 2008 02:00


Dünyayı saran ekonomik kriz dalgası, Turkcell Süper Lig'de görev yapan hakemleri de vurdu. Dört büyüklerin kendi aralarında oynadıkları maçları yöneten hakemlere yıllardır ödenen derbi tazminatı federasyon tarafından tasarruf gerekçesiyle kaldırıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, yıllardır uygulanan ve derbi maçlarını yöneten hakemlere ödenen çift tazminatın kaldırılmasını kararlaştırdı.

21 Ekim 2008 tarihli toplantısında hakem ücretlerine zam yapan, ancak bir ay önce ani bir kararla bunu değiştiren federasyon, derbi yöneten hakeme verilen 3 bin 300 YTL'lik ödemeyi bin 650 YTL'ye indirdi.

Böylece derbi dışındaki maçları yöneten hakemlere verilen tazminat ile dört büyüklerin aralarındaki maçlarda görev yapan hakemlerin alacakları eşitlendi. Son olarak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini yöneten Bünyamin Gezer ve yardımcıları ile gözlemci Sabri Çelik, temsilciler Orhan Kaya Tok ile Zeki Karamanlılar'a "normal tarifeden" ödeme yapan federasyonun bu tavrı şaşkınlık yarattı.

Hakemlerin maç tazminatlarını Süper Lig'de kulüplerden tahsil eden, alt liglerde ise kendisi ödeyen federasyonun indirim gerekçesinin ekonomik kriz olduğu bildirildi. Federasyon hakemlere ödenen paraları kulüplerin yayın gelirlerinden tahsil ediyordu. İndirim isteğinin MHK'nin yanı sıra dört büyük kulüpten geldiği öğrenildi.

Federasyonun bir başka kararı ise kupa maçlarında düdük çalan hakemlerin en üst kategoriden tazminat alması oldu. Örneğin Alanyaspor-Fenerbahçe maçına çıkan hakem, Süper Lig tazminatı alacak. Eski uygulama ev sahibi takımın ligdeki konumuna bakarak ödeme yapılıyordu.

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