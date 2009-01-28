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Ekonomi

Kriz haberleri tuvalet kâğıdı oldu

Rusya’da hediyelik eşya dükkânlarında kriz haberlerinin yer aldığı gazetelerden oluşan tuvalet kâğıtları kapışılıyor.

28 Ocak 2009 02:00

Ruslar krizle dalga geçerek sakinleşiyor. Hediyelik eşya dükkânlarında kriz haberlerinin yer aldığı gazetelerden oluşan tuvalet kâğıtları kapışılıyor.

Rusya'da ekonomik krizin etkileri özellikle yılbaşından sonra daha fazla hissedilirken, hediyelik eşya dükkânları bu durumu fırsat bilerek kriz haberlerinin yer aldığı gazetelerden oluşan tuvalet kâğıtlarını satışa sundu.

Başkent Moskova'nın merkezindeki "Hediyeler Bakanlığı" adındaki bir dükkânda, ekonomik krizin patlak vermesinin ardından, insanları kriz karşısında rahatlatacağı düşünülen eşyaları tasarımlayarak satışa sundu.

Dükkânın girişinde, "Eğer Dow Jones Endeksi çöktüyse, çevrenizdekilerin hepsi aptalsa ve yapacak başka bir şey yoksa o zaman bu eşyaları kullanın" yazısı dikkati çekiyor.

Hediyelik eşya dükkânındaki satıcı, kampanyalarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, en fazla sattıkları ürünün kriz haberlerinin yer aldığı tuvalet kâğıtları olduğunu söyledi.

Tuvalet kâğıtlarının üzerindeki kriz haberlerinin çoğunluğunu araba satışlarının düşüşü ve işten çıkarmaların artması gibi haberlere ağırlık verildiği dikkati çekti.

Sakinleştirici strafor

Krize karşı sakinleştirici olarak genelde beyaz eşyaların korunması için kullanılan ve ilaç kutuları içinde straforları da "krizden çok bunalan kişilerin elleriyle sıkıp gevşetmeleri" tavsiye edilirken, kullanım kılavuzunda straforların sıkılıp gevşetildiğinde çıkardığı sesin, insanları sakinleştirdiği iddia ediliyor.

Stres tabağı ve pompa ile şişirilen cüzdan

Dükkânda satılan ve üzerinde "Strese Karşı" yazısı bulunan tabağın altındaki etikette de, "Kan basıncı yükseldiğinde, çatışmaya hazır olunduğunda ve değişik nedenlerden kaynaklanan sinirlenme durumlarında bu tabağı kaldırıp yere fırlatınız" yazısı bulunuyor.

Dükkândaki bir diğer ilgi çeken hediyelik eşyayı da pompayla şişirilip doluluk hissi veren cüzdanlar oluşturuyor.

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