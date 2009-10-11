Kriz, güvensizliğin aşılmasının çok zor olduğunu gösterdi

Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokoller, dünya basının geniş yer buldu.





ABD basını Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin tüm Kafkasya bölgesine olulmlu etkileri olacağı yorumunu yaptı.

Washington Post gazetesi, “ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un son dakika müdahalesinin ardından iki ülkenin aralarında diplomatik ilişkilerin tesisine yönelik dönüm noktası sayılabilecek anlaşmaya imza attığını yazdı.

“Clinton'un bir anlaşmaya varılabilmesi için son aylarda iki tarafla sıkça temas kurduğuna” işaret edilen haberde protokollerin imzalanmasının üç saat gecikmesine yol açan son dakika krizine ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

Gazete, “yaşananların iki ülkenin birbirine karşı duyduğu 'kalıcı şüphe'nin ve önlerin de parlamentolarının protokollere onay verip vermemeyi karara bağlayacağı zorlu bir yolun bulunduğunun işareti olduğu” yorumunu yaptı.

CNN televizyonu ise “Konuşma metinleri üzerinde son dakikada çıkan anlaşmazlık neredeyse imza törenininin iptaline yol açıyordu” ifadesini kullandı.

“Olayların iki komşu ülke arasında yüzyıldır devam eden güvensizlik ve düşmanlığın aşılmasının ne kadar zor olduğunu gösterdiği” belirtilen haberde, “ABD, Fransa, Rusya, AB ve İsviçre'den üst düzey diplomatların, uzlaşıya varılması için çaba göstermesi ve imza törenine katılmasının, iki ülke rasındaki anlaşmazlıkların aşılmasına yönelik uluslararası desteği gösterdiği” kaydedildi.

Haberde “Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normale döndürülmesi yolunda ilerleme sağlanırsa, bunun Kafkasya bölgesinde ticaretin kilidini açacağı ve gerinlikleri yatıştıracağı” yorumu yapıldı.

Los angeles Times gazetesi de iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının, Kafkasya'daki gerginliği azaltabileceği ve bu bölgenin Batı'ya açılan enerji koridoru olma yönünde giderek artan rolüne katıka bulunabileceği görüşünü dile getirdi.

İspanyol basını, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirme protokollerini imzalamakla 100 yıllık düşmanlığı sonlandırdıkları yorumunda bulundu.

Ülkenin önde geelen gazetelerinden El Pais, “Uzmanlara göre tarihi anlaşma, her iki tarafa da avantaj sağlıyor. Türkiye, AB'ye katılım için ilerlemekaydedilmesini bekliyor, Ermenistan ise yalnızlıktan çıkmayı. Üstelik protokol, Kafkaslar'daki gaz ve petrolün Avrupa'ya getirilmesi için büyük stratejik öneme sahip bulunuyor” diye yazdı.