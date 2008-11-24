Kriz gerekçesiyle kiralar değişebilecek

TBMM Adalet Komisyonu, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın özellikle kriz döneminde kiracıları zorlayabilecek hükümlerini yeni yılda görüşecek.



Tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa, ev sahipleri, sadece eş ve çocukları için değil, "babası, dedesi, torunları ve evlatlığının" oturması amacıyla da kiracının çıkmasını isteyebilecek. Ayrıca kira kontratı, krizlerle değişen ekonomik koşullar gerekçesiyle yenilenebilecek. 649 maddelik Borçlar Tasarısı’nın 212 maddesini kabul eden komisyon, kira sözleşmelerini de kapsayan diğer maddelerin görüşmesine 2009’da devam edecek.



Dede, torun, evlatlığa hak



Tasarıdaki bazı yenilikler şöyle:

"Kiraya veren, kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin gereksinimi sebebiyle, kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirebilecek. Böylece, kiraya verenler, üst soyunun (örneğin babası, annesi veya büyükbabası, büyükannesi) ve alt soyunun (torunlar) konut veya iş yeri gereksinimini ileri sürerek tahliye davası açabilecekler.



Gereksinim ileri sürülerek boşaltılan konut ve iş yerleri, 3 yıl süreyle eski kiracıdan başkasına kiralanamayacak. Yeniden kiralama yasağına aykırı hareket edenler için öngörülen 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 3 yıllık kira bedeli tutarınca ağır para cezası ise kaldırılacak. Bunun yerine, kiraya veren, yasağa aykırı davrandığı takdirde eski kiracısına, son kira yılında ödemiş olduğu bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödeyecek.



Ekonomik koşullar ev sahibine yarayacak



Kira sözleşmesinin kurulmasından sonra, başlangıçta belirlenen kira bedeli, özellikle kanun gereği sözleşmenin süresinin uzatıldığı durumlarda, ekonomik koşullara bağlı olarak değiştirilebilecek. Böylece kiraya verenin, konut veya iş yerinin durumuna göre uygun bir kira bedeli elde etmesine olanak sağlanacak.



Kiraya verenler, konut ve çatılı iş yerlerinde, sadece kira bedelini değil, elektrik ve su gibi yan giderleri de ödemeyen kiracılara karşı, temerrüt sebebiyle tahliye davası açabilecekler.

