Kriz gemilere demir attırdı

Dünyada etkisini sürdüren krüsel kriz, yük bulamayan Türk gemilerine de demir attırdı. Sadece İzmit Körfezi’nde 300’ün üzerinde gemi demir atarken, Pendik ve Kartal açıklarında demirleyen gemilerden neredeyse adalar oluştu.



Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu ülkelerinin ürün veya hammadde olarak aldığı mal oranını düşürmesi, sanayi kuruluşlarının da kapasitelerini yüzde 50’lere varan oranda indirmesinin yanı sıra bazılarının da tamamen üretimi durdurması, denizcilik sektörünü vurdu.



Türk sanayiinin lokomotif kuruluşlarını bünyesinde barındıran Kocaeli’de, Derince Limanı’nın yanı sıra sayıları 50’yi bulan irili ufaklı diğer özel limanlarda yükleme ve boşaltma bir ay öncesine oranla yüzde 30 ile 40’lara varan oranda düştü.



Kocaeli Liman Başkanlığı kayıtlarına göre, Önceki aylarda bir aylık süre içinde ortalama 1200 geminin giriş çıkış yaptığı İzmit Körfezi’ne, krizin etkisini göstermeye başlamasının ardından bir aylık süre içinde 700 civarında gemi girdi. Bunlardan yaklaşık 300’ü İzmit Körfezi’nde demir attı. Normalde 3 gün ücretsiz demirleme hakkı bulunan bu gemilerin acentaları veya sahipleri, üçüncü günden itibaren Liman Başkanlığı’na ücret ödüyor. Birçok gemi de, deniz trafiği nedeniyle İzmit Körfezi’nin doğu ucuna kadar gelip İzmit Vapur İskelesi açığına demir attı. Körfez’in çıkış noktası olan Pendik ve Kartal açıkları ile Marmara Denizi’nin genelinde yine nedenlerle demirleyen gemilerin sayısı binlerle ifade ediliyor.



