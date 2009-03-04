Kriz geldi rakı ucuzladı

Burgaz Rakı ve Mey İçki'nin ardından Efe Alkollü İçecekler de Efe Klasik Rakı'da yüzde 37 oranında fiyat indirimine gitti.





Tekel'in alkollü içki bölümünün 2003 yılında özelleştirilmesinin ardından pek çok yeni firmanın adım attığı rakı pazarında rekabet giderek kızışıyor.



Referans Gazetesi'nin haberine göre, 6 rakı üreticisinin 20 farklı markayla rekabet ettiği pazarda, kriz nedeniyle vatandaş ucuz markalara yönelince, üreticiler de fiyatları indirmeye başladı. Burgaz Rakı ve Mey İçki'nin ardından Efe Alkollü İçecekler de Efe Klasik Rakı'da yüzde 37 oranında fiyat indirimine gitti. Vergilerden dolayı raf fiyatlarına yüzde 20 olarak yansıyacak indirimle, Efe 70'lik klasik rakının fiyatı 27 TL'den 21.90 TL'ye geriledi.



Efe Alkollü İçecekler CEO'su Egemen Demirtaş, kriz döneminde evde rakı tüketiminin arttığını ancak insanların daha ucuz markalara yöneldiğini söyledi.



Türkiye'de, yüksek alkollü içki grubundan yüzde 85 pay alan rakıda, yıllık üretim kapasitesi 125 milyon litre olmasına rağmen, tüketim 47.4 milyon litreyle sınırlı.



4 yıl önceki fiyatlara döndük



Alkollü içki sektöründeki gelişmeleri değerlendirmek ve Efe Rakı'nın yeni indirimiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Efe Alkollü İçecekler CEO'su Egemen Demirtaş, krizin tüketici tercihlerini etkilemeye başladığını ve tüketicilerin artık daha ucuz içki markalarına yöneldiğini söyledi. Buradan yola çıkarak rakı fiyatlarında indirim yapma kararı aldıklarını belirten Demirtaş, "Yapılan indirimle rakı fiyatlarında 4 yıl öncesine döndük. Kriz tüketici tercihlerini de etkiledi. Tüketicinin yüzde 64'ü krize karşı önlem alıyor. Bu önlemler arasında düşük fiyatlı içkilerin tercih edilmesi de yer alıyor. Efe olarak tüketicinin kaliteli rakıyı düşük fiyata içmesini sağlayacak indirimimizi yapma kararı aldık. Böylece iki günde bir 70'lik rakı tüketilen ev bütçesine ayda 76.5 TL katkı bizden gelmiş olacak" dedi. Kriz döneminde evde rakı tüketiminin de arttığına dikkat çeken Demirtaş, "Kriz alkol ve sigara tüketimini azaltmadı. Ancak insanlar daha ucuz markalara yöneliyor. 2009'da da bu eğilim devam edecektir. Bu nedenle bu yıl hepimiz için zor bir yıl olacak" diye konuştu.



Fiyat rekabetini Burgaz Rakı başlattı



Rakı pazarındaki fiyat rekabetini ilk olarak Burgaz Rakı, 2007 yılında başlatmıştı. Burgaz Rakı, 70'lik büyük şişenin fiyatını 19.90 TL'ye indirmiş, ardından Mey İçki'nin ürettiği Yekta Rakı ve İzmir Rakısı'nın fiyatı da 19.90 TL'ye gerilemişti. Elda İçecek'in ürettiği Çilingir Rakı'nın fiyatı ise, 19.80 YTL'ye indi. Rakı fiyatlarındaki düşüş sektördeki firmaların elde ettiği gelirlere de yansıdı. 2008 yılında perakende satışlar litre cinsinden yüzde 7 büyürken, toplam satış değerlerinde artış yüzde 6.7 ile sınırlı kaldı.



Piyasada satılan rakı çeşitleri ve üreticileri



Mey İçki Sanayi: Yeni Rakı, Kulüp Rakısı, Tekirdağ Rakısı, Tekirdağ Altın Seri, Altınbaş Rakı, Yekta Rakı, İzmir Rakısı, İzmir Sakız Rakısı, Mest Misket, Mest Sultaniye

Elda AŞ: Efe Rakı Klasik, Efe Yaş Üzüm Rakısı, Çilingir Rakı, Sarı Zeybek

Burgaz Alkollü İçkiler AŞ: Burgaz Rakı, Ata Rakı, Rakı Turka ve Burgaz Yaş Üzüm Rakısı

Tariş-Tat: Mercan Rakı, Fasıl Rakı

Anadolu: Anadolu ve Rakı 2000

Sarper İçecek: Beylerbeyi ve Beyoğlu



