Kriz futbolu teğet geçti

Kriz tüm dünyayı sarsarken futbol kulüpleri değerlerini yüzde 8 artırdı. En değerli kulüp yine Manchester United olurken, en çok kazananlar listesinde Beckham liderliği bırakmadı.





Tüm dünyayı sarsan küresel kriz futbol kulüplerini teğet geçti. Forbes dergisinin yayınladığı araştırmaya göre, en değerli 25 futbol takımının ortalama değeri yüzde 8 artışla 597 milyon dolara yükseldi. Listedeki beş kulübün de en az 1 milyar dolarlık değere sahip olması dikkat çekti.



En değerli kulüp 1.87 milyar dolarlık piyasa değeriyle Manchester United oldu.



Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngiliz kulüp bu unvanı beş yıldır elinde bulunduruyor. "Kırmızı şeytanlar" piyasa değerini yüzde 4 artırmayı başardı.



Manchester United'ı 1.35 milyar dolarla Real Madrid ve 1.2 milyar dolarla Arsenal izledi. Sıralamada geçen yıl dördüncü olan Bayern Münih 1.1 milyar dolarlık değeriyle dördüncülüğe yükselirken, Liverpool 1 milyar dolarla beşinciliğe geriledi.



990 milyon dolarlık değeriyle Milan altıncı sırada kendine yer bulurken, onu 960 milyon dolarla Barcelona, 800 milyon dolarla Chelsea, 600 milyon dolarla Juventus ve 510 milyon dolarla Schalke 04 izledi.



Listede ilk 10'a 4 İngiliz kulüp girerken, İspanya, Almanya ve İtalya'dan 2'şer kulüp yer alıyor. İlk 10'daki kulüplerden değeri tek düşen takım Liverpool oldu. İngiliz takımın değeri yüzde 4 eridi.



İlk 10 sıradaki takımlardan değeri en çok artan yüzde 24'le Milan olarak belirlendi. Tüm takımlar arasında değerini en çok artıran yüzde 62 ile Manchester City oldu. Piyasa değeri 310 milyon dolara ulaşan Manchester City'yi geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesine ait olan Abu Dhabi United Grubu satın almıştı. Listede hiçbir Türk takımı bulunmuyor.



EN ÇOK KAZANAN YİNE BECKHAM



Forbes dergisi araştırmasında en çok kazanan futbolcuları da sıraladı.



Milan'ın İngiliz futbolcusu David Beckham, 43 milyon dolarlık geliriyle bu yıl da dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.



İkinci sırada bu yıl Barcelona'dan Milan'a geçen Ronaldinho yer aldı. Ronaldinho'nun yıllık geliri 33 milyon doları buluyor.



Üçüncü sırayı 28 milyon dolarla Barcelona'nın Fransız futbolcusu Thierry Henry aldı.



Milan'ın yıldızı Kaka 22 milyon dolarla dördüncü olurken, onu 21 milyon dolarla Manchester United'dan Cristiano Ronaldo izledi.



Lionel Messi, Frank Lampard, Wayne Rooney, John Terry ve Steven Gerrard 18'er milyon dolar kazanıyor.