Kriz futbolu da vurdu!

FUTBOLCU ESKİ KULÜBÜ YENİ KULÜBÜ BEDELİ 1.Lassara Diarra Portsmouth Real Madrid 22.4 2.Klaas Jan Huntelaar Ajax Amsterdam Real Madrid 19 3.Jermaine Defoe Portsmouth Tottenham 16.8 4.Andrei Arshavin Zenit St.Petersburg Arsenal 16.5 5.Nigel de Jong Hamburg SV Manchester City 15.7 6.Craig Bellamy Westham United M.City 15.7 7.Robbie Keane Liverpool Tottenham 13.4 8.Wilson Palacios Wigan Athletic Tottenham 13.4 9.Wayne Bridge Chelsea M.City 13.4 10.Savio Nsereko Brescia W. United 10

Fransa'da geçen sezon kış sezonunda transferlere 35.75 milyon Euro harcanırken, bu sezon bu rakam 17.7'ye kadar düştü.Belçika'nın uluslararası futbol pazarında sporcu transferi yapan Paul Jourant, ekonomik krizin her yerde kendini gösterdiğini belirterek, ''Kısa süre öncesine kadar Rusya ile sık sık iş yapıyordum. Geçen sezon Portekiz asıllı Danni, 30 milyon Euro'ya Moskova'dan Zenit Saint Petersburg'a transfer olmuştu. Şimdi bu tür bir transfer mümkün değil'' dedi.Rusya'da bir çok kulübün Roman Abramovich gibi milyarderler tarafından finanse edildiğini ifade eden Jourant, kulüplerin artık futbolcuları satın almak yerine kiralamayı tercih ettiklerini söyledi.Öte yandan, Avrupa'nın büyük kulüplerinden Real Madrid'de, bu durumun aksine geçen sezonki 24 milyon avroluk kış transfer harcaması bu sezon 55.25 milyon Euro'ya yükseldi.Bu sezon ara transferde gerçekleşen en pahalı 10 transfer ise şöyle: