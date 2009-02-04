Dünya genelinde olumsuz etkileri devam eden küresel ekonomik kriz, futbolu da vurdu.
Almanya'da 2007-2008 sezonunda ara transferde 47.89 milyon Euro'luk harcama yapılırken, bu sezon sadece 21.1 milyon Euro harcandı.
Fransa'da geçen sezon kış sezonunda transferlere 35.75 milyon Euro harcanırken, bu sezon bu rakam 17.7'ye kadar düştü.
Belçika'nın uluslararası futbol pazarında sporcu transferi yapan Paul Jourant, ekonomik krizin her yerde kendini gösterdiğini belirterek, ''Kısa süre öncesine kadar Rusya ile sık sık iş yapıyordum. Geçen sezon Portekiz asıllı Danni, 30 milyon Euro'ya Moskova'dan Zenit Saint Petersburg'a transfer olmuştu. Şimdi bu tür bir transfer mümkün değil'' dedi.
Rusya'da bir çok kulübün Roman Abramovich gibi milyarderler tarafından finanse edildiğini ifade eden Jourant, kulüplerin artık futbolcuları satın almak yerine kiralamayı tercih ettiklerini söyledi.
Öte yandan, Avrupa'nın büyük kulüplerinden Real Madrid'de, bu durumun aksine geçen sezonki 24 milyon avroluk kış transfer harcaması bu sezon 55.25 milyon Euro'ya yükseldi.
Bu sezon ara transferde gerçekleşen en pahalı 10 transfer ise şöyle:
|FUTBOLCU
|ESKİ KULÜBÜ
|YENİ KULÜBÜ
|BEDELİ
|1.Lassara Diarra
|Portsmouth
|Real Madrid
|22.4
|2.Klaas Jan Huntelaar
|Ajax Amsterdam
|Real Madrid
|19
|3.Jermaine Defoe
|Portsmouth
|Tottenham
|16.8
|4.Andrei Arshavin
|Zenit St.Petersburg
|Arsenal
|16.5
|5.Nigel de Jong
|Hamburg SV
|Manchester City
|15.7
|6.Craig Bellamy
|Westham United
|M.City
|15.7
|7.Robbie Keane
|Liverpool
|Tottenham
|13.4
|8.Wilson Palacios
|Wigan Athletic
|Tottenham
|13.4
|9.Wayne Bridge
|Chelsea
|M.City
|13.4
|10.Savio Nsereko
|Brescia
|W. United
|10