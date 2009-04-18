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Ekonomi

'Kriz fırsata çevrilebilir'

18 Nisan 2009 17:36

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, küresel kriz ortamında kısa dönemde ortalığın toz duman olduğunu, herkesin kabuğuna çekildiğini ifade ederek, "İmkanı olanlar için bu dönemi bir fırsata çevirmek lazım. Uzun dönemde bakılması halinde küresel kriz dönemini fırsata dönüştürülebilir" dedi.

Şimşek, Türkiye-İtalya Dostluk Birliğince Venedik Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye-İtalya Medya ve Ekonomik Forumu"nda yaptığı konuşmada, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu küresel sürece uzun dönemli bakılması gerektiğini vurguladı.

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