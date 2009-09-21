Kriz eve kapattı

2009 yılının Ocak –Ağustos döneminde mektup, telefon ve internet üzerinden yapılan alışveriş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 artarak 12 milyar 146 milyon TL’ye ulaştı.

Bu dönemde sanal ticaret geçen yıla göre yüzde 5 artarak 5 milyar 397 milyon TL oldu. Sanal mağaza sayısı ise yüzde 12.6’lık artışla 20 bin 153’e yükseldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, sanal ticaret Ocak - Ağustos döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 5 milyar 397 milyon TL’den, 5 milyar 668 milyon TL’ye ulaştı. 2009’un 8 aylık döneminde yerli kartların yurt içinden ve dışından kullanılmasıyla, sanal ortamda gerçekleşen işlem sayısı yüzde 6.7 artarak 42 milyon 279 bin 155’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde sanal ortamda 40 milyon 707 bin 651 adet işlem gerçekleşmişti.

Alışveriş yüzde 16.9 arttı

Yılın 8 aylık döneminde tüketici mektup, telefon ve internet üzerinden yapılan siparişlerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9’luk artışla toplam 12 milyar 146 milyon TL’lik işlem hacmi yarattı. Söz konusu dönemde 77 milyon 991 bin 608 işlem gerçekleşti. 2008 yılının 8 ayında tüketici mektup, telefon ve internet üzerinden yaptığı 72 milyon 976 bin 898 işlemde, toplam 10 milyar 387 milyon TL’lik alışveriş gerçekleştirmişti. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 86 oranında kredi kartı kullanılırken, internet veya telefonla alışveriş yapanların alışveriş yapanlara oranı yüzde 13’te kaldı.

Sanal mağaza sayısı 20 bini geçti

Sanal mağaza sayısında yılın 8 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 12.6’lık bir artış yaşandı. BKM verilerine göre sanal dünyada, 2008 sonunda 17 bin 891 olan mağaza sayısı, Ağustos sonu itibariyle 20 bin 153’e yükseldi. Sanal mağazaların sektörlerine göre dağılımına bakıldığında, 3 bin 757’sinin doğrudan pazarlama, 3 bin 335’inin elektrik, elektronik bilgisayar, 3 bin 325’inin ise hizmet sektöründe yoğunlaştığı görüldü.