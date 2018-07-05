Kriz, enflasyon turizmi etkilemedi; oteller yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı

24 Haziran'daki seçimler ile üniversite sınavının sona ermesi sonrasında iç turizmde hareketlilik başladı. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmde çok güzel gelişmeler yaşandığını belirterek, "Gerçekten muhteşem bir dönem. Kriz, enflasyon gibi faktörler bizi pek etkilemedi. Yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist sayısına ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

Şu anki rezervasyon rakamlarına ilişkin bilgi veren Polatoğlu, "Şu an Türkiye genelinde tatil bölgelerindeki oteller yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı. 5 yıldızlı otellerin tamamı dolu. Sadece acentelerin boş kontenjanları gözüküyor. Oteller açısından boş oda yok. Temmuz-ağustos döneminin bu şekilde geçeceğini, eylül ayında ise yüzde 80'lerde devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"Kurban Bayramı'na yığılma var"

Kurban Bayramı'na yönelik rezervasyon rakamlarının da olumlu seyrettiğini aktaran Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili için şimdiden yığılma var. Bu da tabii fiyatları biraz arttırıyor. Şimdi tatil satın almaya kalkanlar erken rezervasyon sürecine kıyasla iki katı fiyatlarla karşı karşıya kalacak. Genel olarak erken seçim döneminin ardından temmuz, ağustos satışlarında maddi bir kaybımız yok. Yani kardan kaybımız oldu, zarar yok. Şu süreçte sadece oteller, acenteler değil, esnafından lokantalarına kadar turizmle ilgili 42 sektör kazanıyor. 4.3 milyon turizm çalışanı ve ailelerini de dikkate aldığımızda 12 milyon kişi bundan olumlu bir şekilde etkileniyor."