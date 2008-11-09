Kriz en çok reel sektörü vurdu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Melen, ABD kaynaklı küresel finans krizinden Türkiye'de en çok reel sektörün etkilendiğini söyledi.



Bitlis Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen "Son Krizin Eşiğinde Dünya ve Türkiye'de Ekonomik Finansal ve Sosyal Gelişmeler" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Mithat Melen, dünyada yaşanan krizin etkilerinin Türkiye'ye, dolayısıyla da Doğu Anadolu Bölgesi'ne olumsuz biçimde yansıyacağını bildirdi.



Türkiye'nin, dünyanın en güzel yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip ülkesi olduğunu vurgulayan Melen, şöyle konuştu:



"Bu zenginlikleri ve güzellikleri iyi kullanamıyoruz. Dünyada iyi şeylerle tanınmıyoruz. Serbest piyasa ekonomisine inanan biriyim. Üretmeyen, ticaret yapmayan, satmayan ve birbirleriyle ilişki kurmayan hiçbir insanın ve hiçbir dünyanın şansı olamaz. Ticaretin ve üretimin olduğu yerde ilişkiler kötü olamaz. İnsanların üretim ve alışveriş yaptıkları yerde savaş olamaz. Savaş, insanlar arasında ilişkiler azaldığında ve ekonomik ilişkiler iyi olmadığı için çıkar. Piyasa ekonomisi bizim temelimiz olduğuna göre, piyasa ekonomisinin işleyişini iyi tamamlamamız gerekiyor. Piyasa içinde hukuk devletinin ağırlığını hissetmek lazım."



Melen, Türkiye'de üreticilerin ve yatırımcıların önünde engeller bulunduğunu ifade ederek, bunların kaldırılması gerektiğini kaydetti.



Türkiye'de "ticaretteki hukuk düzeninin düzgün işlemediğini, mali kurumlar arasındaki ilişkilerin ve yasaların da oturmadığını" savunan Melen, şunları söyledi:



"Kimin ne yapacağı belli değil. Türkiye'de piyasayı düzenleyecek kurum daha kendi yapısını oluşturmamış. Onun için her iktidar, her hükümet ilişkilerini ahbap-çavuş ilişkisi içinde yürütmek zorunda. Çünkü ekonominin yasal altyapısı tamamlanmamış. Altyapıyı kurmak çok önemli. Öncelikle ekonominin ve piyasanın aktörleri olan insan altyapısının oluşturulması gerekiyor."



ABD'de baş gösteren küresel mali krizin altyapı eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Melen, Türkiye'de yaşanan krizlerde de büyük acıyı reel sektörün çektiğini vurguladı.



Melen, "Türkiye, şu anda ekonomik olarak sıkıntılı bir döneme girdi. Bir ülkede gerçek anlamda iş hayatını harekete geçiremezseniz ve üretimi sağlayamazsanız o ülkede ayakta kalmasınız. Türkiye'de son zamanlarda bu kriz nedeniyle sistemde tıkanmalar ve sıkışmalar oluyor. Bundan en çok reel sektör etkileniyor" diye konuştu.



