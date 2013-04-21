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Dünya

Kriz elçilikleri de vurdu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ekonomik kriz nedeniyle Kenya, Endonezya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya büyükelçiliklerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

21 Nisan 2013 21:23

Rum Bakanlar Kurulu, ekonomik tasarruf önlemleri çerçevesinde Kenya, Endonezya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya büyükelçiliklerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Rum Bakanlar Kurulu, aldığı karar sonrasında söz konusu elçiliklerin işlemlerini diğer ülkelerdeki elçiliklerin üstleneceğini bildirdi.

Bu çerçevede, Güney Kıbrıs'ın Endonezya'daki elçiliğinin işlemlerini Avustralya Büyükelçiliği, Çek Cumhuriyeti'ndeki işlemlerini Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki büyükelçilik, Slovenya'daki işlemleri Avusturya'nın başkenti Viyana'daki büyükelçilik ve Kenya'daki büyükelçiliğin işlemlerini ise Güney Afrika'daki büyükelçilik üstlenecek.

Güney Kıbrıs bu düzenlemeyle yıllık bir milyon avro tasarruf yapmayı öngörüyor.

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