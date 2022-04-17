Kriz derinleşti, mahkemelik olan kiracıların sayısı arttı

Salgın öncesi 2 bin 500 TL olan kiralar bugün 8 bin liraya kadar çıktı. Kirasını ödeyemenlerin davaları arttı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, fahiş fiyatlara ev kiralayanların ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemez duruma geldiğini vurguladı.

“Bu sorunu yaşayanların sayısında önümüzdeki günlerde büyük artış yaşanacak” diyen Aşa, şu ifadeleri kullandı:

“Kiralar tavan noktasını gördü diye düşünüyorum. Vatandaşın alım gücü eriyor. Bugün bir işçinin 5-6-7-8 bin TL kira ödemesi mümkün değil. Kiracı, işçi, memur çalışan öğrenci, nasıl bu kiraları ödesinler?

"Evi kiralayıp ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemiyorlar"

Evi kiralayıp ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemiyorlar. Gerçekten bu kiralar ödenecek gibi değil. Çok sayıda icra tahliye davası var. Bu davalar daha da artacak, çünkü kirayı ödemeyenler her geçen gün artıyor. İşçinin, memurun gücünü aşan bedeller oluyorsa burada arıza çıkması yüzde 99. Bu tür sıkıntıları şimdi daha çok yaşıyoruz. Yakında göreceksiniz, mahkemelerde bu davalardan geçilmeyecek.

"Artık ev sahipleri günlük fiyat değiştiriyor"

Artık ev sahipleri günlük fiyat değiştiriyor. Özellikle satılık evlerde tapuda noterden dönen ev sahibi sayısı çok artıyor. Günlük anlık fiyat artırıyorlar. Her taraftan sıkıntılı bir piyasa var.

"Bu gidişle tekrar geniş aileye geçilecek"

Düğün sezonu yaklaşıyor, ev zaten yok, bu gidişle tekrar geniş aileye geçilecek, gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak. Yalnız yaşayanlar da ev arkadaşı arıyor. Öğrenciler daha fazla arkadaşla eve çıkıyor.”