Kriz 'dede yadigarı' madalyayı sattırıyor

Krizle birlikte paraya ihtiyacı olanlar eski eşyalarını antikacılara satmaya başladı. Son aylarda ekspertiz başvurularının arttığını söyleyen antikacılar “Eskiden halı, tablo gibi eşyalar gelirdi. Şimdilerde İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı beratı bile geliyor” diyor



Vatan gazetesinde Kerim Ülker imzasıyla yayımlanan habere göre ekonomik krizle birlikte sıkıntıya düşenler soluğu antikacılarda alıyor. Evinde yıllarca sakladıkları ve aile yadigarı olarak gördükleri tarihi eşyaları satmaya başlayanların sayısında ciddi bir artış olduğunu söyleyen antikacılar son birkaç ay içinde ekspertiz başvurusunun 3 kata yakın arttığını belirtti.



Vatandaşların dedelerinden kalan madalyaları, beratları dahi getirdiklerini söyleyen antikacılar, özellikle bankaların yakın döneme ait eşyaları topladıklarını ve koleksiyon oluşturduklarını kaydetti.



Cezayir Antika ve Sanat Evi’nin Yöneticisi Dolunay Yalçın, krizle birlikte borcunu ödeyemez olanların nakit ihtiyacına girdiklerini, bununla birlikte ellerindeki eski ürünleri satışa çıkarmaya başladıklarını söyledi. “Aile yadigarı olarak gördükleri ve manevi bir değeri olan eşyaların artık maddi değerini öğrenmek istiyorlar” diye konuşan Yalçın, “Dedelerinden kalan değerli eşyaları torunlarına bırakmayı düşünenler, krizle birlikte ekspertizleri çağırıp antika değeri taşıdıklarına inandıkları eskilerinin manevi değerini öğrenmek istiyorlar” dedi.



Geçmişte özellikle tabloların, değerli halıların yoğunlukla geldiğini söyleyen Yalçın, “Son 2-3 ay içerisinde gelenler arasında Osmanlı’nın son dönemlerine denk gelen eşyalar dikkat çekiyor. Örneğin kahve fincanı takımları, eski İstanbul resimleri, kâğıt paralar, kamalar, piyanolar, mandolinler, sandalyeler, masalar, dolaplar, kılıçlar, haritalar gelenler arasında. Hatta İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı beratları bile getiriliyor” dedi.



Orta halli tablolar revaçta



Bali Müzayede ve Antika şirketinin ortaklarından Hakan Bali de özellikle orta sınıf tabloların satışlarında artış yaşandığını bunun da krizin etkisinden kaynaklandığını belirtti. Bali, “Krize giren bazı koleksiyonerler ellerindeki orta halli tabloları satmakla nakit ihtiyacını karşılıyor. Şu anda değeri 100 bin dolar olan bir tablo 70-80 bin dolara satılıyor. Antika eserlerde uzun vadede kesinlikle değer katlanırken krizle birlikte sıkıntıya düşenler zarara girebiliyor” dedi.



Ekspertiz başvurusu krizde 3 kat arttı



Geçen yıl günde yapılan ortalama ekspertiz başvurusunun 20-25 arasında gerçekleştiğini söyleyen Dolunay Yalçın, “Son 3-4 ay içerisinde bu sayı neredeyse 3 kat arttı ve 45-50’ye çıktı. Bazı günler bir günde 60 ekspertiz başvurusu alıyoruz” diye konuştu. Yalçın, “Başvuruları yapanların ağırlığını ise elindeki eşyanın değerini bilmeyen ve ilk kez satmayı düşünenler oluşturuyor” dedi.

