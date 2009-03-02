Kriz ‘cep’ satışlarını vurdu

2008’in son üç ayı cep satışlarına büyük darbe vurdu. Önceki yıllardaki büyüme yerini küçülmeye bıraktı. Tüketicilerin tercihi ucuz fiyatlı ürünler oldu.



Finans piyasalarında geçen yılın son üç ayına damgasını vuran global dalgalanma Türkiye’de son yıllarda hızlı büyüme gösteren cep piyasasını derinden etkiledi. Milliyet gazetesinin haberine göre 2008’de bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 7’lik küçülme yaşanırken, cirodaki düşüş yüzde 21’leri buldu.



Ciro bazındaki düşüşün daha keskin olması, tüketicilerin, satın alma tercihlerinde ucuz fiyatlı ürünlere yöneldiğini ortaya koydu. Bu durum cep telefonu fiyatlarının önceki yıllara göre ucuzladığı sonucunu da beraberinde getirdi. En çok satan cep modelleri listesinde, “30 euro-75 euro” fiyat bandındaki ürünlerin çokluğu dikkat çekti.



Krizin etkisini gösterdiği son çeyrekte satış adetlerinde ortalama olarak yüzde 26.3’lük gerileme görülüyor. Aynı dönemdeki cirosal düşüş de ortalama olarak yüzde 43.6’ya işaret ediyor.



Trend tersine döndü



2008 dönemi, önceki yıllara göre ciddi kaybın yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Adet olarak bakıldığında 2006’da yüzde 16, 2007’de de yüzde 39’luk büyüme kaydedilmişti. Ciro tarafında 2006’daki büyüme yüzde 5, 2007’deki ise yüzde 25 olarak gerçekleşmişti.



Krizin etkisini gösterdiği kasım ve aralık ayı, satışlarda en düşük seviyenin yakalandığı dönem oldu. Ocak 2008’de 1 milyon 114 binlik satış rakamını gören, ardından 850 bin, 1 milyon bandında hareket yaşanan piyasada, ekime gelindiğinde 810 bin, kasımda 749 bin, aralıkta da 782 bin adetlik satışa ulaşıldı. Sektör temsilcileri aralık satışlarında hafif de olsa yukarı doğru yaşanan hareketi ‘kampanyalara’ bağladı.



İşte ilk iki!



Uluslararası araştırma şirketi GfK’nın rakamlarına göre pazardaki oyunculara bakıldığında Finlandiyalı Nokia, global çizgisine pararel olarak Türkiye’de de liderliğini sürdürdü.

Nokia’nın Aralık 2008’deki pazar payı yüzde 51.5 olurken, ikinciliği yüzde 30.7 ile Güney Koreli Samsung aldı. Ardından gelen oyuncular ise yüzde 5’in altındaki rakamlarla sıralandı.

Yerli bir üretici olan TNN Mobile yüzde 3.7, Philips yüzde 2.2, LG yüzde 1.9, Apple yüzde 1.8’lik paya sahip oldu. TNN Mobile D100 modeliyle, Apple iPhone ile çıkış yakalayan iki marka oldu.

