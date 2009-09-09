Kriz cenaze işlerine yaradı

Küresel krizden etkilenmeyen hatta artış gösteren cenaze işleri, en çok tercih edilen iş alanları arasında görülüyor.



ABD’de rekor seviyelere çıkan işsizlik, cenaze işleri sektörüne ilgiyi artırdı. Küresel ekonomik durgunluktan etkilenmeyen yegane sektörler arasında yer alan cenaze işleri, işsizlerin en çok tercih ettiği iş alanı arasında yer alıyor.



Uzmanlar, yıllık 60 bin dolarlık gelire sahip olabilen cenaze işleri yöneticilerinin, son yıllarda alaylı değil, mektepli olduklarını ve bu çerçevede, üniversitelerde cenaze işleri bilim dalına olan talebin arttığı belirtiyor. Cenaze işleri sektörüne yapılan iş başvurularının bu yıl başından beri yüzde 20 oranında arttığı kaydediliyor.