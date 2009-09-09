Kriz cenaze işlerine yaradı

Küresel krizden etkilenmeyen hatta artış gösteren cenaze işleri, en çok tercih edilen iş alanları arasında görülüyor.
ABD’de
rekor seviyelere çıkan işsizlik, cenaze işleri sektörüne ilgiyi
artırdı. Küresel ekonomik durgunluktan etkilenmeyen yegane sektörler
arasında yer alan cenaze işleri, işsizlerin en çok tercih ettiği iş
alanı arasında yer alıyor.
Uzmanlar, yıllık 60 bin dolarlık
gelire sahip olabilen cenaze işleri yöneticilerinin, son yıllarda
alaylı değil, mektepli olduklarını ve bu çerçevede, üniversitelerde
cenaze işleri bilim dalına olan talebin arttığı belirtiyor. Cenaze
işleri sektörüne yapılan iş başvurularının bu yıl başından beri yüzde
20 oranında arttığı kaydediliyor.