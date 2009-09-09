T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kriz cenaze işlerine yaradı

Küresel krizden etkilenmeyen hatta artış gösteren cenaze işleri, en çok tercih edilen iş alanları arasında görülüyor.

09 Eylül 2009 03:00

Küresel krizden etkilenmeyen hatta artış gösteren cenaze işleri, en çok tercih edilen iş alanları arasında görülüyor.

ABD’de rekor seviyelere çıkan işsizlik, cenaze işleri sektörüne ilgiyi artırdı. Küresel ekonomik durgunluktan etkilenmeyen yegane sektörler arasında yer alan cenaze işleri, işsizlerin en çok tercih ettiği iş alanı arasında yer alıyor.

Uzmanlar, yıllık 60 bin dolarlık gelire sahip olabilen cenaze işleri yöneticilerinin, son yıllarda alaylı değil, mektepli olduklarını ve bu çerçevede, üniversitelerde cenaze işleri bilim dalına olan talebin arttığı belirtiyor. Cenaze işleri sektörüne yapılan iş başvurularının bu yıl başından beri yüzde 20 oranında arttığı kaydediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24